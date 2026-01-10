Η κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες τη χώρα έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι σημειώνονται από το πρωί του Σαββάτου, 10 Ιανουαρίου, προκαλώντας αναστάτωση.

Χαρακτηριστικό της σφοδρότητας των ανέμων είναι πως στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις πρωινές ώρες έως και τις 17:00, έχει δεχτεί 103 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων.

Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σημειώθηκαν 33 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 24 κοπές δέντρων και τρεις αφαιρέσεις αντικειμένων. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, υπήρξαν 47 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 40 κοπές δέντρων, μία άντληση υδάτων και έξι αφαιρέσεις αντικειμένων, ενώ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έγιναν 23 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 14 κοπές δέντρων και μία αφαίρεση αντικειμένου.

Διακοπές ρεύματος, χαλαζοπτώσεις και πεσμένα δέντρα

Στην περιοχή Ροδιά Μεσσηνίας έχει μείνει όλη η περιοχή χωρίς ρεύμα.

Στην Πάτρα, δέντρα έχουν πέσει σε δρόμους και πεζοδρόμια από τους θυελλώδεις ανέμους. Παράλληλα, ισχυρή χαλαζόπτωση εκδηλώθηκε στην πόλη, προκαλώντας αναστάτωση. Μέσα σε λίγα λεπτά, δρόμοι, πεζοδρόμια και αυλές καλύφτηκαν από στρώματα χαλαζιού. Το φαινόμενο συνοδεύτηκε από έντονη βροχόπτωση και ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα να σημειωθούν προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς η ορατότητα περιορίστηκε σημαντικά.

Στον παραλιακό δρόμο του Ρίου, η θάλασσα βγήκε στη στεριά. Σύμφωνα με το thebest.gr, η περιοχή θύμισε… Βενετία, με τα νερά να καλύπτουν τμήματα του οδοστρώματος και να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στο Ναύπλιο

Στο Ναύπλιο, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν τεράστια κύματα τα οποία πλημμύρισαν τους δρόμους. Η κυκλοφορία διακόπηκε στις οδούς Αμαλίας και Συγγρού, σύμφωνα με τις argolikeseidhseis.gr.

Θυελλώδεις άνεμοι στη Φθιώτιδα

Παράλληλα, στη Φθιώτιδα, ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις νότιοι – νοτιοδυτικοί άνεμοι μεγέθους 6-7 μποφόρ δοκιμάζουν το νέο λιμάνι της Γλύφας και τα έμπειρα πληρώματα που εκτελούν τα δρομολόγια από και προς Αγιόκαμπο.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το Ε/Γ-Ο/Γ «Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος» αναχώρησε στις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου για Αγιόκαμπο, έχοντας και τις τέσσερις μηχανές του στο φουλ ώστε να ισορροπήσει για να φορτώσει οχήματα και ανθρώπους και να αποπλεύσει με ασφάλεια από το λιμάνι.

Οι άνεμοι ξερίζωσαν και δέντρα στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Τιθορέα.

Προβλήματα στη Ναυπακτία

Την ίδια ώρα, πέτρες και δέντρα έχουν πέσει σε σημεία της Ναυπακτίας, ενώ ένας χείμαρρος έχει δημιουργηθεί μεταξύ Λιμνίτσας και Τερψιθέας, στα ορεινά.

Στη Δ.Ε. Χάλκειας, οι δυνατοί άνεμοι ξήλωσαν κατάστημα, ενώ δέντρα έπεσαν στο Τρίκορφο και εγκλώβισαν αυτοκίνητο.

Προβλήματα αντιμετωπίζει και η Τήνος, όπου παρατηρείται αυξημένη ένταση των ανέμων και έντονος κυματισμός, κυρίως στα νότια και στο εξωτερικό λιμάνι. Σύμφωνα με το tinostoday.gr, οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν δυσκολίες στις μετακινήσεις, τόσο για τα οχήματα, όσο και για τους πεζούς, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν μεταφερθεί στο οδόστρωμα πέτρες και αντικείμενα.

Χιόνια στη Μακεδονία – Πού χρειάζονται αλυσίδες

Εξαιτίας της χιονόπτωσης στη δυτική Μακεδονία σε πολλά σημεία χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες.

Συγκεκριμένα, υποχρεωτική είναι η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλων ανάλογων αντιολισθητικών μέσων σε όλα τα οχήματα που δεν διαθέτουν ειδικά χειμερινά ελαστικά (χιονολάστιχα) για το σύνολο των οδικών δικτύων των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς γνωστοποίησε ότι η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι απαραίτητη στην επαρχιακή οδό Καστοριάς – Φλώρινας (μέσω Βιτσίου), από το 25ο έως το 28ο χλμ., ενώ στο υπόλοιπο δίκτυο η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Φλώρινας επισημαίνεται ότι οι αλυσίδες είναι απαραίτητες στην επαρχιακή οδό Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18ο έως το 30ό χλμ., καθώς και στην Εθνική οδό Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βίγλας), από το 15ο έως το 25ο χλμ. Η κυκλοφορία στον Αυτοκινητόδρομο Α-27 και στο υπόλοιπο δίκτυο διεξάγεται κανονικά.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας υπενθυμίζει στους οδηγούς να είναι εφοδιασμένοι με τον απαραίτητο εξοπλισμό, να τηρούν τις οδηγίες της Τροχαίας και να προσαρμόζουν την ταχύτητά τους στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.