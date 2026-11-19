Σκηνές που καταδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του κράτους πρόνοιας εκτυλίσσονται στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, το οποίο, όπως καταγγέλλει ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, έχει μετατραπεί σε άτυπη προνοιακή μονάδα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου βρίσκονται αυτή τη στιγμή «παρκαρισμένα», με εισαγγελική εντολή, έξι κακοποιημένα παιδιά, τη φύλαξη των οποίων έχουν αναλάβει έξι αστυνομικοί σε 24ωρη βάση.

Το βρέφος που δόθηκε για ένα «σαράβαλο»

Ανάμεσα στα παιδιά που φιλοξενούνται στο νοσοκομείο βρίσκεται και το βρέφος που γεννήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου στο Ρίο και, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών, φέρεται να πουλήθηκε από τους φυσικούς του γονείς με αντάλλαγμα ένα παλιό αυτοκίνητο. Ο κ. Γιαννάκος θέτει μάλιστα ένα κρίσιμο ερώτημα προς τις Αρχές: «Να ψάξουμε και τα άλλα παιδιά αυτής της οικογένειας να δούμε εάν υπάρχουν ή πωλήθηκαν κάποια από αυτά».

14χρονη έγκυος, θύμα αγοραπωλησίας

Ωστόσο, το βρέφος δεν είναι το μοναδικό θύμα αγοραπωλησίας. Όπως αποκαλύπτει ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, εδώ και τρεις μήνες νοσηλεύεται, επίσης με εισαγγελική εντολή, ένα κορίτσι μόλις 14 ετών, το οποίο είναι έγκυος και χρήστρια ναρκωτικών ουσιών.

Η ιστορία του κοριτσιού προκαλεί ανατριχίλα. «Κατά μαρτυρία της μητέρας, το κορίτσι αυτό το αγόρασε όταν γεννήθηκε από Ρομά. Έως οκτώ ετών το ήθελε, το πρόσεχε το κορίτσι. Όταν έγινε οκτώ, έπαψε να το θέλει, και το κορίτσι κατέληξε στα ναρκωτικά και την παρανομία», αναφέρει ο κ. Γιαννάκος.

Η τραγωδία κορυφώνεται καθώς η ανήλικη επιθυμεί να προχωρήσει σε άμβλωση, με τη θετή μητέρα, η οποία την απέρριψε «ως παιχνίδι», να της γυρίζει την πλάτη. Το προσωπικό και η Διοίκηση του Νοσοκομείου βρίσκονται στη μέση αυτού του δράματος, αδυνατώντας να πιστέψουν τα όσα βιώνουν.

Στην ίδια κλινική βρίσκεται επίσης ένας 15χρονος, χρήστης ουσιών με παραβατική συμπεριφορά, συμπληρώνοντας την εικόνα εγκατάλειψης.

«Πού είναι το κράτος κοινωνικής προστασίας;»

Ο Μιχάλης Γιαννάκος κάνει λόγο για «κατάντια του κράτους κοινωνικής προστασίας».

«Πού είναι οι προνοιακές μονάδες; Οι εισαγγελείς βρίσκουν την εύκολη λύση, τα νοσοκομεία», τονίζει χαρακτηριστικά, θέτοντας παράλληλα το ζήτημα της παρέμβασης της Πολιτείας στους καταυλισμούς των Ρομά.

«Αλήθεια, αυτό το άβατο των καταυλισμών Ρομά θα σπάσει; Θα μπει μέσα το κράτος κοινωνικής προστασίας για να σώσει πολλά παιδιά που δεν φταίνε σε τίποτα;», καταλήγει ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει ο κ. Γιαννάκος:

«Η κατάντια του κράτους κοινωνικής προστασίας. Στο Νοσοκομείο Πύργου φιλοξενούνται 6 παιδιά με εισαγγελική εντολή. Θύμα αγοραπωλησίας δεν είναι μόνο το βρέφος, αλλά και ένα 14χρονο κορίτσι, έγκυος, που φιλοξενείται εδώ και τρεις μήνες στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή.

Το Νοσοκομείο Πύργου έχει μετατραπεί σε προνοιακή μονάδα με απασχόληση έξι αστυνομικών το 24ωρο, για να φυλάσσουν τα έξι κακοποιημένα μικρά παιδιά που βρίσκονται στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου, παρκαρισμένα με εισαγγελική εντολή.

Εκεί φιλοξενείται το βρέφος που γεννήθηκε στο Νοσοκομείο του Ρίου στις 5/1/2026, και πωλήθηκε για ένα σαράβαλο αυτοκίνητο. Να ψάξουμε και τα άλλα παιδιά αυτής της οικογένειας, να δούμε εάν υπάρχουν ή πωλήθηκαν κάποια από αυτά.

Αλλά ακούστε άλλη μια τραγική ιστορία που εκτυλίσσεται στο Νοσοκομείο Πύργου, που έχει μετατραπεί σε προνοιακή μονάδα. Με εισαγγελική εντολή φιλοξενείται ένα 14χρονο κορίτσι εδώ και τρεις μήνες. Είναι έγκυος και χρήστρια ουσιών.

Κατά μαρτυρία της μητέρας, το κορίτσι αυτό το αγόρασε όταν γεννήθηκε από Ρομά. Έως οκτώ ετών το ήθελε, το πρόσεχε το κορίτσι. Όταν έγινε οκτώ έπαψε να το θέλει, και το κορίτσι κατέληξε στα ναρκωτικά και στην παρανομία. Η χειρότερη τραγωδία είναι ότι το 14χρονο κορίτσι είναι έγκυος. Το ίδιο θέλει να κάνει έκτρωση και η θετή μητέρα, που το αγόρασε και την πέταξε ως παιχνίδι, δεν τη θέλει.

Στη μέση το προσωπικό του νοσοκομείου, που πραγματικά φρίττει με τέτοια κατάσταση που επικρατεί. Το ίδιο και η διοίκηση.

Εκεί φιλοξενείται, επίσης με εισαγγελική εντολή, ένα παραβατικό αγόρι 15 χρόνων, χρήστης ουσιών.

Είναι κατάντια αυτά για το κράτος κοινωνικής προστασίας. Πού είναι οι προνοιακές μονάδες; Οι εισαγγελείς βρίσκουν την εύκολη λύση: τα νοσοκομεία. Αλήθεια, αυτό το άβατο των καταυλισμών Ρομά θα σπάσει; Θα μπει μέσα το κράτος κοινωνικής προστασίας για να σώσει πολλά παιδιά που δεν φταίνε σε τίποτα;».