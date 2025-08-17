Ζήτημα ωρών είναι πλέον ο τερματισμός της περιπέτειας του Γιώργου Μαζωνάκη, που μεταφέρθηκε την περασμένη Πέμπτη για νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο με εισαγγελική εντολή, μετά από πρωτοβουλία της οικογένειάς του, με τον ίδιο να κάνει λόγο για «μεθόδευση».

Με νέες τους δηλώσεις, ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης τόνισε πως η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη είναι «εξαιρετική», ενώ ανυπομονεί να βγει από αυτό το «κολαστήριο», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

«Ουδέποτε ζήτησε να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Είμαστε πεπεισμένοι και σίγουροι ότι την πρώτη εργάσιμη μέρα, τη Δευτέρα θα βγει από αυτό το κολαστήριο. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση, είναι υγιής, απλά είναι πικραμένος και αγανακτισμένος. Όλα αυτά είναι ψευδή, συκοφαντικά και άθλια. Δεν είχαν καθημερινή επαφή και συναναστροφή».

H τελευταία συνάντηση με την οικογένειά του

Για την τελευταία συνάντηση με την αδελφή του, ο δικηγόρος του τραγουδιστή ανέφερε την επίσκεψη που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης ένα μήνα πριν τη μεταφορά του στο Δρομοκαΐτειο.

«Η μοναδική επαφή ήταν πριν από ένα μήνα περίπου που πήγαν στο σπίτι του και τους είπε ότι δεν θέλει καμία επικοινωνία μαζί τους και ότι θα τα πουν στις αίθουσες των δικαστηρίων. Τους έβγαλε έξω από το σπίτι του, τότε».

Η αντίδραση της οικογένειάς του

Για πρώτη φορά μετά τον εγκλεισμό του δημοφιλούς τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο, τοποθετήθηκε δημόσια η οικογένειά του μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσαν.

Στην ανακοίνωση, η οικογένεια του τραγουδιστή τονίζει πως για αυτούς αξία έχει πάνω από όλα «η ασφάλεια του Γιώργου», ενώ τόνισαν πως «οτιδήποτε άλλο δεν τους αγγίζει».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας:

«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό».

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Σπύρος Βλάσσης