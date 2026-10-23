Αντιμέτωποι ακόμα και με προφυλάκιση είναι οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τα «στημένα « παιχνίδια στο μπάσκετ. Ο κύκλος των απολογιών ξεκινά σήμερα όπου ο κατηγορούμενος διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου θα δώσει τους ισχυρισμούς του για τις καταγγελίες που έγιναν στον αθλητικό εισαγγελέα αλλά και για τις 820.000 ευρώ που εντοπίστηκαν στο σπίτι του. Ποσό που πρέπει να δικαιολογήσει και με παραστατικά.

Ο ένας από τους δύο μάρτυρες που «έκαψαν» το κύκλωμα είναι ένας εν ενεργεία διαιτητής που έδωσε σημαντικά στοιχεία στις αρχές για τα όσα γίνονταν κάτω από το τραπέζι για να ωφεληθούν συγκεκριμένες ομάδες .

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει τα όσα ισχυρίστηκε, σε μία μαρτυρία που είχε κομβική σημασία για την έρευνα των αρχών.

«Παίξε το σπίτι σου ότι θα είναι o επόμενος Πρόεδρος της ΕΟΚ»

Ο διαιτητής γνωρίζει τον κατηγορούμενο επιχειρηματία Γιώργο Μαυραγάνη, που λειτουργούσε όπως όλα δείχνουν για λογαριασμό του Ευάγγελου Λιόλιου το 2011. Δύο χρόνια πριν εκλεγεί ο Λιόλιος στην ΕΟΚ ο επιχειρηματίας του τάζει λαγούς με πετραχήλια.

«Παίξε το σπίτι σου ότι θα είναι o επόμενος Πρόεδρος της ΕΟΚ. Μάλιστα, μου είπε να το παίξω στο στοίχημα που τότε είχε απόδοση 2,25 ότι θα βγει Πρόεδρος. Θα γίνω Διοίκηση o ίδιος μέσω του Λιόλιου μου είπε ,και εγώ προσωπικά θα «εκτοξευθώ», εννοώντας ότι θα παίζω πάρα πολύ συχνά σε αγώνες της Α1 εθνικής Κατηγορίας, πράγμα το οποίο δεν έγινε.»

Σύμφωνα με την μαρτυρία, ο Μαυραγάνης επικοινωνούσε μαζί του ζητώντας συγκεκριμένα πράγματα :

«Είτε να κερδίσει μία ομάδα είτε να επωφεληθεί κάποιος παίκτης, λόγου χάριν, σφυρίζοντας πολλά φάουλ υπέρ του, ώστε να φτιάξει τη στατιστική του, κυρίως για νεαρής ηλικίας αθλητές. Θα ξεκινήσω από μία χειραγώγηση που μου ζητήθηκε μέσω του Μαυραγάνη – κερδίσει μία σχολική ομάδα του σχολείου της Αναγέννησης (Ψαθόπυργος).

Στο σχολείο αυτό φοιτούν οι περισσότεροι παίκτες του Προμηθέα Πατρών B’. Πριν τον ορισμό των διαιτητών για το συγκεκριμένο αγώνα που διεξήχθη 26-29 Μαρτίου 2026 (Τελική φάση πρωταθλήματος), με πήρε ο κ. Μαυραγάνης τηλέφωνο κα με ρώτησε αν ήθελα να πάω στην Κύπρο. Του απάντησα θετικά. Μετά τον κάλεσα εγώ κα τον ρώτησα αν θέλει κάτι για τους αγώνες. Μου είπε ότι θα με ενημερώσει. Με ξανακάλεσε την ίδια ή την επόμενη ημέρα και μου είπε «σκόνη και θρύψαλα» εννοώντας ότι πρέπει να κερδίσει η Αναγέννηση και να πάρει το πρωτάθλημα.

«Γύρισα στο ξενοδοχείο κλαίγοντας»

«Τα αποτελέσματα που ζητήθηκαν τα έφερα ως διαιτητής, σφυρίζοντας καταφανώς και στους δύο αγώνες υπέρ της Αναγέννησης, η οποία πήρε το πρωτάθλημα. Ο ημιτελικός ήταν με την ομάδα «Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης». Στο τέλος του τελικού υπήρξε ένταση με αθλητή της αντίπαλης ομάδας «Υπάτια », o οποίος με εξύβρισε. Μετά τους αγώνες αυτούς, γύρισα στο ξενοδοχείο κλαίγοντας από τις τύψεις και είπα «Ως εδώ. Αν δεν πάρω αυτό που μου αναλογεί (δηλ. να με βάλει Α1), δεν θα ξανακάνω εξυπηρέτηση».

Ο μάρτυρας αναφέρει και άλλα περιστατικά με άλλους αγώνες προκειμένου να αλλοιωθεί το αποτέλεσμα ενώ για τη φράση σκόνη και θρύψαλα εξήγησε τι σήμαινε :

«Η «σκόνη» σημαίνει να φέρω το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά με λίγες διαμαρτυρίες. ενώ με τη φράση “σκόνη και θρύψαλα» εννοούσε να κάνω τα πάντα, ό,τι είναι δυνατόν, έστω και προκλητικά, προκειμένου να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα, γνωρίζοντας ότι θα έχω την πλήρη κάλυψή τους».