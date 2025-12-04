Τη διαδρομή της προς το Καλλιμάρμαρο ξεκίνησε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί της Πέμπτης (4/12) η Ολυμπιακή Φλόγα, η οποία θα παραδοθεί στην Οργανωτική Επιτροπή Milano Cortina 2026, για να συνεχίσει το ταξίδι της στην Ιταλία, μέχρι την Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου.

Αρκετοί διάσημοι συμμετείχαν στη λαμπαδηδρομία, μεταξύ αυτών ο ο χρυσός Ολυμπιονίκης στην κωπηλασία Στέφανος Ντούσκος και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Μάλιστα η Αμερικανίδα πρέσβης λίγο μετά τις 8:30 το πρωί φορώντας την ειδική στολή της λαμπαδηδρομίας με σκούφο και γάντια, παρέλαβε τη Φλόγα μπροστά από το Μουσείο της Ακρόπολης, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου από τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Olympian ιστιοπλοΐας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 στην Ατλάντα Στέφανο Χανδακά.

Δείτε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, να τρέχει με την Ολυμπιακή Φλόγα: