Η δημοσιογράφος Ελίνα Σιράζ, η δημοσιογράφος της Daily Mail, που έκανε την επίμαχη ερώτηση στην εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου για την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, γράφει τώρα ένα νέο αποκαλυπτικό δημοσίευμα για εκείνη.

Τις ημέρες που προηγήθηκαν της αστραπιαίας απομάκρυνσής της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προσπάθησε απεγνωσμένα να «σβήσει» από το διαδίκτυο τα δημοσιεύματα της Daily Mail για τον πολυτελή τρόπο ζωής της.

Πριν από το ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα την περασμένη εβδομάδα, η Κίμπερλι ρώτησε αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εάν θα μπορούσαν να πείσουν την βρετανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα να διαγράψει ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ που περιέγραφε λεπτομερώς έναν απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου.

Πηγές με γνώση επιβεβαίωσαν ότι ο λογαριασμός στάλθηκε τελικά απευθείας στην αμερικανική πρεσβεία, γι’ αυτό και η Γκίλφοϊλ δεν μπόρεσε να προσκομίσει αποδεικτικό πληρωμής στην Daily Mail.

Απαντώντας στο αίτημα της Γκίλφοϊλ να κατέβει το δημοσίευμα, αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ της ζήτησαν να προσκομίσει μια απόδειξη που να δείχνει ότι πλήρωσε η ίδια. Εκείνη δεν μπόρεσε να την παρουσιάσει. Ο απλήρωτος λογαριασμός ήταν μόνο η αρχή μιας βραδιάς που η Γκίλφοϊλ απεγνωσμένα ήθελε να θάψει κάθε λεπτομέρεια από το ρεπορτάζ της Daily Mail που παραμένει στο διαδίκτυο.

Η παραίτηση και η έρευνα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τον ρόλο της ως πρέσβειρας στην Ελλάδα το πρωί της Τρίτης. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να ήταν «εξαιρετικά εκνευρισμένοι» με τη φερόμενη συμπεριφορά της Γκίλφοϊλ.

Η Γκίλφοϊλ παραιτήθηκε από τη θέση της έπειτα από μια θητεία σχεδόν ενός έτους που σημαδεύτηκε από έντονες διαμάχες. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζαχαρία, ανακοίνωσε την αποπομπή της κατά την πρώτη της ενημέρωση το πρωί της Τρίτης.

Η συμπεριφορά της Γκίλφοϊλ προκάλεσε μια επίσημη έρευνα από το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή (OIG) του Στέιτ Ντιπάρτμεντ την περασμένη εβδομάδα. Σε μακροσκελή δήλωσή της που δημοσιεύτηκε στο X (πρώην Twitter), η Γκίλφοϊλ αρνήθηκε κάθε παράπτωμα, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί είναι «ψευδείς» και δεσμεύτηκε να «υπερασπιστεί σθεναρά το όνομά, τη φήμη και την ακεραιότητά της».

Η ανάρτηση της Γκίλοφοιλ για την παραίτηση:

Serving as the United States Ambassador to Greece has been the honor of a lifetime. I will forever be grateful to President Donald J. Trump and Secretary of State Marco Rubio for entrusting me with the extraordinary privilege of representing the greatest country in the history of the world. From my first day as Ambassador, I have worked tirelessly to advance President Trump’s America First agenda, strengthen our strategic alliance with Greece, and deliver meaningful victories for the American people. During my tenure, we have helped secure historic agreements to expand American liquefied natural gas exports to Europe, advanced the Vertical Corridor to reduce Europe’s dependence on Russian energy, strengthened our defense and security partnership with a critical NATO ally, and expanded opportunities for American businesses and investment throughout the region. I am especially proud of the role our Embassy has played in strengthening American energy dominance, advancing economic cooperation, and ensuring that the United States remains the indispensable leader in Southeast Europe. These accomplishments are a testament to President Trump’s bold leadership, Secretary Rubio’s commitment to American diplomacy, and the extraordinary men and women who serve our country every day. I also want to address the recent allegations against me. These allegations are false, and I intend to vigorously defend my name, my reputation, and my integrity. I have dedicated my professional life to fighting for justice, standing up for what is right, and defending the values that make America exceptional. I will not allow false accusations to define my decades of public service. My gratitude and respect for President Trump and Secretary Rubio remain unwavering. I am proud of what we accomplished together, and I will always be a loyal supporter of President Trump and his mission to Make America Great Again. While my time as Ambassador may be coming to an end, my commitment to President Trump, the America First movement, and the country I love will never end. It has been the honor of my lifetime to serve the United States of America. My deepest heartfelt appreciation to the people of Greece for their hospitality, partnership, and welcoming me with open arms. God bless President Trump, God bless our incredible diplomats and service members, and God bless the United States of America. — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) October 13, 2026

Η κατάχρηση ουσιών, τα ιδιωτικά τζετ και η ανάρμοστη συμπεριφορά

Πέντε πηγές επιβεβαίωσαν στην Daily Mail ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνεχίζει την επίσημη έρευνα για την πρέσβειρα και τις δραστηριότητές της στην πρεσβεία. Τρεις από αυτές τις πηγές αποκάλυψαν ότι ο Γενικός Επιθεωρητής ερευνά καταγγελίες για πιθανή κατάχρηση ουσιών, μη εγκεκριμένα ταξίδια με ιδιωτικά τζετ και ελικόπτερα, ανάρμοστη αποδοχή δώρων και μια δυσάρεστα στενή σχέση με εταιρεία ενέργειας και κατασκευών.

Ο δικηγόρος της Γκίλφοϊλ, Τζέσι Μπίνταλ, είχε αρνηθεί προηγουμένως να μιλήσει για τις λεπτομέρειες της έρευνας, δηλώνοντας ότι η πάγια πολιτική εμποδίζει την πρέσβειρα να συζητά «εσωτερικά ζητήματα».

Το πολυτελές lifestyle και τα οικονομικά ζητήματα

Η έρευνα της εποπτικής Αρχής ακολουθεί εκτενή δημοσιεύματα που αποκάλυψαν τον πολυτελή τρόπο ζωής της Γκίλφοϊλ στην Αθήνα, ο οποίος περιελάμβανε ταξίδια πολυτελείας, δεξιώσεις με Έλληνες δισεκατομμυριούχους, υπερβολικά έξοδα της πρεσβείας, απλήρωτους λογαριασμούς και στενές σχέσεις με λομπίστα της ενέργειας.

Οι οικονομικές της δοσοληψίες βρέθηκαν στο μικροσκόπιο μετά από ρεπορτάζ της Wall Street Journal που αποκάλυψε γραπτά μηνύματα στα οποία η Γκίλφοϊλ πίεζε έναν συντηρητικό ακτιβιστή στο Κεντάκι να τη βοηθήσει να εξοφλήσει λογαριασμό 100.000 δολαρίων της American Express τον Ιούλιο του 2025.

Η Daily Mail ανέφερε επίσης αποκλειστικά προσπάθεια απόσπασης ποσού 250.000 δολαρίων από πλούσιους Έλληνες επιχειρηματίες για την αποπληρωμή ενός πολυτελούς οχήματος G-wagon. Μια πηγή που γνωρίζει την έρευνα του Γενικού Επιθεωρητή δήλωσε ότι η Γκίλφοϊλ έκανε «το ακριβώς αντίθετο» από ό,τι θα έπρεπε να κάνει ένα άτομο σε πολιτική θέση.