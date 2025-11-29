Μια ιδιαίτερη γιορτινή βραδιά μοιράστηκε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία παρέθεσε δείπνο σε Αμερικανούς πεζοναύτες με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, σε μια χρονική στιγμή όπου πολλοί από αυτούς που υπηρετούν, βρίσκονται μακριά από τις οικογένειές τους.

«Μπορεί να είναι δύσκολο να γιορτάζουμε τις διακοπές μακριά από το σπίτι, αλλά εδώ στην Αθήνα το κάναμε ξεχωριστό», ανέφερε η Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στο Χ, συνοδεύοντας το μήνυμα με σχετική φωτογραφία.

Η πρέσβης εξέφρασε τη βαθιά εκτίμησή της προς τους πεζοναύτες, αναφέροντας:

«Την Πέμπτη, είχα την τιμή να φιλοξενήσω ένα δείπνο για την Ημέρα των Ευχαριστιών για τους απίστευτους Αμερικανικούς πεζοναύτες, των οποίων η υπηρεσία, η αφοσίωση και η παρουσία μας θυμίζουν τη δύναμη και το πνεύμα της Αμερικής, ανεξάρτητα από το πού βρισκόμαστε στον κόσμο».

It can be hard to celebrate the holidays away from home, but we made it special here in Athens. On Thursday, I was honored to host a Thanksgiving dinner for our incredible U.S. Marine Security Guards, whose service, dedication and presence remind us of the strength and spirit of… pic.twitter.com/gDFXDkb7IQ — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 29, 2025

Ολοκληρώνοντας, απέστειλε ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης και στήριξης:

«Ο Θεός να ευλογεί όλους όσοι υπηρετούν, ειδικά εκείνους που βρίσκονται μακριά από τους αγαπημένους τους αυτές τις γιορτές».

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια από τις καθιερωμένες δράσεις της Αμερικανικής πρεσβείας, που κάθε χρόνο επιδιώκει να διατηρεί ζωντανό το εορταστικό πνεύμα για τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν μακριά από την πατρίδα τους.