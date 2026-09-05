Θρήνος επικρατεί στον χώρο του ελληνικού κινηματογράφου και του πολιτισμού μετά την είδηση ότι η 29χρονη σκηνοθέτιδα και κινηματογραφίστρια Μαρία Τσιώλη είναι ένα από τα τρία θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου.

Η ταλαντούχα δημιουργός, με ήδη σημαντικές διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ όπως του Βερολίνου και του Σαράγεβο, προετοιμαζόταν να ξεκινήσει το φθινόπωρο τα γυρίσματα της νέας της ταινίας «Πέρασμα» στα Άγραφα.

Παρά τη βαθιά απώλεια, η μητέρα της, οι συνεργάτες της και ο Δήμος Αγράφων δεσμεύτηκαν να ολοκληρώσουν το κινηματογραφικό της όραμα, ακριβώς όπως το είχε σχεδιάσει.

Το τελευταίο όνειρο: Η ταινία «Πέρασμα» στα Άγραφα

Τα γυρίσματα της ταινίας επρόκειτο να πραγματοποιηθούν κατά κύριο λόγο στα Μεγάλα Βραγγιανά Αγράφων.

Το σενάριο εστίαζε στην ιστορία ενός έφηβου βοσκού που ζει στο ορεινό χωριό και καλείται να ακολουθήσει έναν προδιαγεγραμμένο κύκλο ζωής. Στην πορεία, ο νεαρός ήρωας έρχεται αντιμέτωπος τόσο με τη μητέρα του, όσο και με το βαρύ τίμημα της προσωπικής του ανεξαρτησίας.

Δέσμευση για την ολοκλήρωση του έργου της

Παρά τη βαρύτατη απώλεια, η επιθυμία της μητέρας της Μαρίας Τσιώλη, του παραγωγού Σπύρου Σκάνδαλου και των στενών της συνεργατών είναι η ταινία να πραγματοποιηθεί κανονικά στη μνήμη της.

Την είδηση επιβεβαίωσε με συγκινητική ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης, ο οποίος αποκάλυψε πως είχε συναντηθεί πρόσφατα με τη νεαρή σκηνοθέτιδα για την προετοιμασία της παραγωγής, την οποία ο Δήμος θα στηρίξει ως χορηγός.

«Η ζωή δυστυχώς είχε άλλα σχέδια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καρδαμπίκης, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του. «Καθώς αποτελεί επιθυμία της μητέρας και των συνεργατών της, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ταινία να ολοκληρωθεί όπως ακριβώς τη σχεδίασες και την ονειρεύτηκες στα χωριά των Αγράφων».

Αναλυτικά στην ανάρτησή του ο κ. Καρδαμπίκης αναφέρει:

«Δυστυχώς έφυγε πρόωρα στα 29 της μόλις χρόνια η πολυβραβευμένη κινηματογραφίστρια Μαρία Τσιώλη.

Πριν λίγο καιρό μιλήσαμε με εσένα ως σεναριογράφο και τον Σπύρο Σκάνδαλο ως παραγωγό για την ταινία που θα γυρίζατε αυτό το Φθινόπωρο στα χωριά των Αγράφων.

Η ταινία όπως μου είπες θα είχε πρωταγωνιστή έναν έφηβο βοσκό που ζει στο χωριό, θα είχε τον τίτλο << ΠΕΡΑΣΜΑ>>, θα γυριζόταν κυρίως στα Μεγάλα Βραγγιανά και στην οποία θα ήταν χορηγός ο Δήμος μας.

Η ζωή δυστυχώς είχε αλλά σχέδια και πριν λίγες ημέρες άφησες τη ζωή σου από τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στα 29 σου μόλις χρόνια.

Ότι και να πεις είναι λίγο… Ο Θεός να σε αναπαύσει και να δώσει δύναμη στην οικογένειά σου και τους φίλους σου.

Υποσχόμαστε αφού είναι και επιθυμία της μητέρας σου και των συνεργατών σου, να κάνουμε απο τη μεριά μας ό,τι χρειαστεί και η ταινία να γυριστεί όπως ακριβώς τη σχεδίασες και την ονειρεύτηκες».

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Η λαμπρή πορεία που ξεκίνησε από την εφηβεία της κόπηκε απότομα στην άσφαλτο, όμως το «Πέρασμά» της στα Άγραφα θα αποτελέσει τη ζωντανή παρακαταθήκη του ταλέντου και της ψυχής της.