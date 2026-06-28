Από τον Μάιο του 2025 η Κομισιόν είχε ζητήσει από την Ελλάδα να φτιάξει εμβολιαστικό πλάνο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν το έπραξε αλλά επί μήνες ολόκληρους έλεγε επισήμως ότι ουδέποτε έλαβε κάποια τέτοια σύσταση ή οδηγία. Ανεπισήμως, κυβερνητικοί παράγοντες υποστήριζαν ότι τα εμβόλια δεν είναι εγκεκριμένα, ενώ πρόσφατα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμβολιασμού με τα… μη εγκεκριμένα εμβόλια.

Ένα χρόνο μετά, στα μέσα Μαΐου 2026, η Κομισιόν επανήλθε με νέα επιστολή ζητώντας ορολογική εξέταση των ζώων σε συνδυασμό με PCR τεστ για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και τον αφθώδη πυρετό, από τη στιγμή που δεν γίνεται εμβολιασμός.

Στην Ελλάδα έχουν ήδη θανατωθεί περί το μισό εκατομμύριο αιγοπρόβατα, ενώ ένας 52χρόνος κτηνοτρόφος στην Πιερία αυτοκτόνησε τον περασμένο Ιανουάριο, μην αντέχοντας την απώλεια των ζώων του. Ο κτηνοτρόφος αυτοκτόνησε το πρωί της 9ης Ιανουαρίου 2026.

Την προηγούμενη μέρα (8/1) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγορηματικά δήλωνε ότι η Ελλάδα δεν έχει λάβει καμία ευρωπαϊκή οδηγία για εμβολιασμό των αιγοπροβάτων, παρόλο που έγγραφα της Κομισιόν αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Ωστόσο, το κυβερνητικό αφήγημα εκτός press room έκανε λόγο και για εμβόλια “μη εγκεκριμένα από την Ε.Ε.”.

Οι εισηγήσεις των ευρωπαϊκών αρχών για εμβολιασμό και η άρνηση της Ελλάδας

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί 488.754 αιγοπρόβατα και έχουν επιβεβαιωθεί 2.172 κρούσματα.

Στις 23 Μαΐου 2025 η Κομισιόν είχε στείλει επιστολή στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο “Η κατάσταση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα”.

Σε αυτή καλούσε τις ελληνικές αρχές “επειγόντως να παράσχουν μέχρι τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2025 ένα συνοπτικό και αξιόπιστο βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης….. που να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον κλινικούς ελέγχους πριν τη μετακίνηση (των ζώων), καθώς και ένα πρόγραμμα εμβολιασμών.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2025 είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση ανάμεσα στον Έλληνα υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κ. Τσιάρα, και τον Επίτροπο Υγείας και Ευζωίας των Ζώων, Όλιβερ Βαρχέλι.

Από τα πρακτικά της συνάντησης προκύπτει ότι ο Έλληνας υπουργός “αρνήθηκε κατηγορηματικά να υιοθετήσει τη σύσταση της EUVET (σ.σ. κτηνιατρική ομάδα της Ε.Ε.) ειδικά σε ότι αφορά τον εμβολιασμό”.

Να σημειώσουμε ότι αμφότερα τα έγγραφα είχε δημοσιοποιήσει προ μηνών η ερευνητική ομάδα Solomon.

Παύλος Μαρινάκης: “Η Ελλάδα ακολούθησε πλήρως τις ευρωπαϊκές οδηγίες”

Στις 8 Ιανουαρίου 2026 έγιναν ερωτήσεις για το θέμα του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Ανάμεσα σε άλλα, ρωτήθηκε για την προτροπή της Ε.Ε. η Ελλάδα να εμβολιάσει τα κοπάδια της αλλά και για την άρνηση του Τσιάρα προς τον ευρωπαίο Επίτροπο ως προς τη σύσταση της EUVET για τον εμβολιασμό των ζώων.

“Όλα όσα λέτε είναι παραμύθια της Χαλιμάς, η Ελλάδα ακολούθησε πλήρως τις ευρωπαϊκές οδηγίες” και “θα ήταν παρανοϊκό να πιστέψει κανείς ότι δόθηκε μία οδηγία στη χώρα και δεν την ακολούθησε”.

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Ανακοίνωση «ελιγμός» από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Στις 8 Μαΐου 2026 το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξέδωσε στην Αρχική σελίδα του site του ανακοίνωση με τίτλο: “Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τον εμβολιασμό κατά του αφθώδους πυρετού”

Σε αυτή ανέφερε:

– Σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο (Καν. 687/2020), η θανάτωση των θετικών εκτροφών παραμένει υποχρεωτική ως μέθοδος εκρίζωσης του πολύ μεταδοτικού αυτού νοσήματος.

– Τα εμβόλια αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την αποτροπή μόλυνσης των ζώων και την περαιτέρω μετάδοση του ιού.

– Με τον εμβολιασμό, θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την εκρίζωση του νοσήματος (θανάτωση των θετικών εκτροφών, περιορισμοί στις μετακινήσεις ζώων και προϊόντων, υγειονομική ταφή, καθαρισμοί-απολυμάνσεις, ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας, συστηματική επιτήρηση στις Ζώνες Προστασίας και Επιτήρησης, δειγματοληψίες και εργαστηριακές εξετάσεις κλπ.).

– Για τη λήψη απόφασης εφαρμογής ενός προγράμματος εμβολιασμού των ευαίσθητων, στον αφθώδη πυρετό, ζώων συνεκτιμώνται τα επιδημιολογικά δεδομένα καθώς και οι κίνδυνοι περαιτέρω εξάπλωσης του νοσήματος, σε συνάρτηση με τις αρνητικές επιπτώσεις που απορρέουν από την μακροχρόνια υποβάθμιση του υγειονομικού καθεστώτος της χώρας, λόγω εμβολιασμού.

– Η υφιστάμενη κατάσταση είναι υπό διαρκή αξιολόγηση προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο εφαρμογής εμβολιαστικού πλάνου, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο. Για τον σκοπό αυτό, βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές καθώς και με την επιστημονική κοινότητα.

Αν μη τί άλλο, η ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν διαφοροποιημένη από το κυβερνητικό αφήγημα ότι δεν προχωρούσε σε εμβολιασμό επειδή τα εμβόλια δεν ήταν εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η έγκριση των εμβολίων, οι εξαγωγές και η… φέτα

Πέρα, λοιπόν, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που δήλωνε ότι ουδέποτε ζητήθηκε από την Ε.Ε. να εμβολιαστούν τα ζώα στην Ελλάδα, κυβερνητικοί παράγοντες έλεγαν ότι τα εμβόλια δεν ήταν εγκεκριμένα από την Ε.Ε.

Και ότι τρίτες χώρες που εμβολίασαν αιγοπρόβατα με αυτά, διέκοψαν τις εξαγωγές τους. Μέσα σε αυτά ενέπλεκαν και τη φέτα, η οποία ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) μπορεί να αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα στο εξωτερικό.

Ωστόσο, πηγές της Κομισιόν δήλωναν στην εφημερίδα Καθημερινή, περί τα τέλη Ιανουαρίου, ότι σχετικά με τα επεξεργασμένα γαλακτοκομικά προϊόντα και ιδιαίτερα τη φέτα, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς δεν υπάρχουν περιορισμοί στις εξαγωγές.

Και ότι “εμβόλιο μη εγκεκριμένο στην Ε.Ε.”, σημαίνει και ότι κανένας κατασκευαστής δεν έχει υποβάλει αίτηση για άδεια κυκλοφορίας τού εμβολίου εντός Ε.Ε.

Ωστόσο, το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα χρήσης εμβολίων που δεν έχουν εγκριθεί σε επίπεδο Ε.Ε. και τα οποία χρησιμοποιούνται σε άλλα μέρη του κόσμου.

Μάλιστα, η Ε.Ε. ήταν διατεθειμένη να παράσχει στην Ελλάδα δωρεάν τις δόσεις από την τράπεζα εμβολίων που διαθέτει.

Τέλος, να σημειωθεί ότι στις αρχές Μαΐου η Προεδρία της Κυβέρνησης ενέκρινε διαφημιστική καμπάνια ύψους 1,75 εκατ. ευρώ για λογαριασμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης “για τα μέτρα βιοασφάλειας και την πρόληψη της διασποράς της ευλογιάς των αιγοπροβάτων έτους 2026”.