Ο Θανάσης Κολοτούρος και η Θεοδώρα Καπλάνη που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια Όρη, είχαν αφήσει έντονο αποτύπωμα στην Κρήτη και σε όσους είχαν την τύχη να τους γνωρίσουν.

Τα τελευταία χρόνια συμμετείχαν στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης, ενώ παράλληλα ήταν ενεργά μέλη σε ορειβατικούς και φυσιολατρικούς συλλόγους του νησιού. Και οι δύο, ορειβάτες με πάθος για τη φύση, έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδουσια όρη, αλλά είχαν ζήσει για πολλά χρόνια στην Κρήτη, αφήνοντας το ανεξίτηλο στίγμα τους στην τοπική κοινωνία.

Ο 55χρονος Θανάσης, καταγόμενος από τα Λεχαινά, είχε εγκατασταθεί για μεγάλο διάστημα στη Σητεία, όπου δημιούργησε οικογένεια και συμμετείχε ενεργά στις δραστηριότητες των ορειβατικών συλλόγων. Η 32χρονη Δώρα Καπλάνη, με καταγωγή από τη Φωτάδα, είχε επίσης ζήσει πολλά χρόνια στην Κρήτη, εργάστηκε ως εκπαιδευτικός και κέρδισε την εκτίμηση τόσο των συναδέλφων της όσο και των συνορειβατών της.

Τα μέλη του Ημιμαραθώνιου Κρήτης με ανάρτηση τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους αποχαιρετούν με βαθιά θλίψη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ημιμαραθώνιου Κρήτης

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τους τέσσερις ορειβάτες που έχασαν την ζωή τους στα Βαρδουσια όρη. Ο Θανάσης Κολοτούρος, 55 ετών, από τα Λεχαινά Ηλείας, και η Θεοδώρα Καπλάνη, 31 ετών, δασκάλα από τη Φωτάδα Τρικάλων, συμμετείχαν τα τελευταία χρόνια στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης.

​

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ορειβάτες βρέθηκαν θαμμένοι κάτω από χιονοστιβάδα, λίγο πριν από την κορυφή Κόρακας στα Βαρδούσια όρη, την ημέρα των Χριστουγέννων. Το σημείο χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επικίνδυνο, με απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές, ενώ έμπειροι ορειβάτες επισημαίνουν ότι σε συνθήκες φρέσκου και ασταθούς χιονιού, ακόμη και ένας μικρός θόρυβος μπορεί να προκαλέσει χιονοστιβάδα μεγάλης έκτασης.

​

Οι τέσσερις, (μαζί με τον Γιώργο Δόμαλη, επικεφαλής της ομάδας με σπίτι στην περιοχή, και τον Κωνσταντίνο Πατίκα) , βρέθηκαν σε πολύ κοντινή απόσταση, σχεδόν αγκαλιασμένοι, δείχνοντας ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν. Νωρίτερα, οι διασώστες είχαν εντοπίσει ίχνη που χάνονταν απότομα, ενισχύοντας το σενάριο της χιονοστιβάδας.

​

Συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους. Η δρομική μας οικογένεια είναι δίπλα σας».

Μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Ηρακλείου αποχαιρετούν και εκείνοι τον Θανάση και τη Δώρα, που πέταξαν στα ουράνια, ντυμένοι στα λευκά…

«Το δικό μου βουρκωμένο αντίο στα φιλαράκια μου, το Θανάση και τη Δώρα, που πέταξαν στα ουράνια, ντυμένοι στα λευκά… Διάλεξαν μια από τις πιο αυθεντικές χειμερινές αναβάσεις για να μας αποχαιρετίσουν, και να μας υπενθυμίσουν ότι, όσο σκληρό και να είναι για αυτούς που μένουν, ό,τι μας χαρίζει το βουνό, είναι η ζωή μας η ίδια, και ίσως μια μέρα μας την πάρει αιφνίδια. Καλό ταξίδι! Μόνο γέλια και χαρές έχω να θυμάμαι μ’ εσάς, επιτρέψτε μου τώρα τα λίγα δάκρυα του αποχωρισμού…»

Σε ανάρτησή του ο Γιάννης Δασκαλάκης, μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας (ΦΟΡΣΣ) σημειώνει:

Τα βουνά δεν συγχωρούν την αμέλεια.

Ο τραγικός χαμός των τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια, ανάμεσά τους και ο Θανάσης Κολοτούρος, μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας (ΦΟΡΣΣ), μας γεμίζει θλίψη αλλά και προβληματισμό.

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες, το χειμερινό περιβάλλον, ο πάγος, το χιόνι και η μειωμένη ορατότητα μετατρέπουν το βουνό σε έναν χώρο όπου το παραμικρό λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο. Κι όμως, πολλές φορές αγνοούμε βασικούς κανόνες: σωστός σχεδιασμός, ενημέρωση για τον καιρό, κατάλληλος εξοπλισμός, εμπειρία ανάλογη της διαδρομής και –πάνω απ’ όλα– η απόφαση να γυρίσουμε πίσω όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν.

Η απώλεια αυτή ας γίνει υπενθύμιση σε όλους μας ότι ο σεβασμός στη φύση και στους κανόνες ασφάλειας δεν είναι υπερβολή, αλλά προϋπόθεση ζωής.

Καλό ταξίδι Θανάση. Συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους ανθρώπους που τους αγάπησαν”.

Με πληροφορίες από: patris.gr