«Στον αδελφό μου σήμερα που πάντα ξεχωρίζω, ένα μαχαίρι Κρητικό με αγάπη του χαρίζω». Αυτή την κρητική μαντινάδα είχε χαραγμένη πάνω του το μαχαίρι το οποίο χρησιμοποίησε ο 20χρονος για να κόψει το «νήμα της ζωής» του γιου του ανώτατου αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πάρκο του Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Ο νεαρός αμέσως μετά την πράξη του φρόντισε να κρύψει το φονικό όπλο με την μεγάλη λάμα σε έναν ηλιακό θερμοσίφωνα στην ταράτσα του σπιτιού του αλλά αφού το είχε πλύνει και σκουπίσει ώστε με αυτόν τον τρόπο να σβήσει τυχόν αποτυπώματα και γενετικό υλικό.

Αμέσως μετά το ραντεβού του θανάτου, ο 20χρονος φέρεται να επικοινώνησε με το «μήλο της έριδος» λέγοντάς της:

«Έλα, τον γ…α!

Τι εννοείς;

Άσε… Τίποτα, τίποτα».

Την ώρα που ο 27χρονος ψυχορραγούσε, οι δυο φίλοι έφυγαν με ένα αυτοκίνητο και πήγαν στο σπίτι του ενός. Άφησαν το όχημα εκεί και πήραν το αυτοκίνητο του πατέρα του ενός ώστε να συναντηθούν με τις δυο κοπέλες.

Όπως φέρονται να περιέγραψαν στους αστυνομικούς, «όλοι μαζί καταλήξαμε σε ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Εκεί συζητήσαμε τι είχε γίνει ενώ παράλληλα το περιστατικό είχε αρχίσει να μεταδίδεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Φάγαμε και ήπιαμε κάτι και στη συνέχεια κοιμηθήκαμε στο ξενοδοχείο. Την άλλη μέρα το πρωί, ο καθένας πήγε στο σπίτι του».

Και όλα αυτά σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό, σαν να μην είχε φύγει εξαιτίας της μαχαιριάς στην καρδιά ένα νεαρό παιδί, με το οποίο γνωρίζονταν καθώς είχαν κοινές παρέες.

Όλες αυτές τις ώρες οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών είχαν φτάσει στην ταυτότητα της πρώην φίλης του 27χρονου. Όταν την εξέτασαν στα γραφεία του 11ου ορόφου η 20χρονη τα είπε όλα. Πολύ γρήγορα εντόπισαν και τον 21χρονο φίλο του καθ’ ομολογία δράστη ο οποίος προσήχθη.

Από εκεί και πέρα, οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες…

Ο κλοιός είχε αρχίσει να στενεύει επικίνδυνα για τον 20χρονο ναύτη ενώ παράλληλα οι Αρχές είχαν φροντίσει να στείλουν και τα κατάλληλα «μηνύματα» ώστε να καταλάβει ότι έπρεπε να παραδοθεί.