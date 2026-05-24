Μέσα σε ένα ζευγάρι αθλητικών παπουτσιών μετέφερε ένας 71χρονος κρυμμένη μια «αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με “βραστή” κοκαΐνη, μικτού βάρους 20 γραμμαρίων», που ήταν έτοιμος να τη βάλει σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ.

Όμως, αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών τον πρόλαβαν και έτσι ξεκίνησε να «ξηλώνουν» ένα κύκλωμα διακίνησης παράνομων ουσιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, «την ποσότητα είχε προμηθευτεί την προηγούμενη μέρα από έναν 58χρονο, ο οποίος δρούσε για λογαριασμό 52χρονης αλλοδαπής, έγκλειστης σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, ο οποίος περιλαμβάνεται στη δικογραφία».

Ακολούθησαν έρευνες σε σπίτι και επιχείρηση του 58χρονου και της 55χρονης, καθώς και σε χώρο που χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά ως εργαστήριο νόθευσης, επανατυποποίησης και επανασυσκευασίας ναρκωτικών ουσιών, όπου εντοπίστηκαν συσκευασίες με μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης και κάνναβης.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

10 κιλά και 508 γραμμάρια ηρωίνη,

2 κιλά και 261,5 γραμμάρια κοκαΐνη,

421 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,

36 γραμμάρια βραστή κοκαΐνη,

4 δισκία «ECSTASY»,

4.175 γραμμάρια άγνωστης χημικής σύστασης ουσίας σε βραχώδη μορφή,

πιστόλι,

6.120 ευρώ, 400 δολάρια Αμερικής, 1.800 λίρες Αγγλίας, 180 κινέζικα γουάν, 80 ντίρχαμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, 116 πέσος Αργεντινής, 2.470 ρούπις Σρι Λάνκα, 12 ριγιάλ Κατάρ, 250 πέσος Δομινικανής Δημοκρατίας, 340 μπατ Ταϊλάνδης, 121.000 ντονγκ Ταϊλάνδης, 21.000 γουάν Νότιας Κορέας, 450 δηνάρια Σερβίας, 475 λίρες Αιγύπτου,

Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο,

5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

7 κινητά τηλέφωνα,

υδραυλική πρέσα και μεταλλικό καλούπι,

ηλεκτρικός αναδευτήρας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών και ρολό νάιλον διαφανούς μεμβράνης.

Το κέρδος από την πώληση των ναρκωτικών, μαζί με τα χρήματα που βρέθηκαν, υπολογίζεται τουλάχιστον στα 339.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες, οι οποίοι – κατά περίπτωση – έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.