Το απόγευμα της Κυριακής (15/3), σταθμευμένο όχημα με αναμμένα alarm μπλόκαρε την οδό Κυψέλης για σχεδόν μία ώρα.

Έξι λεωφορεία ακινητοποιήθηκαν και επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι, μέχρι να φτάσει γερανός και να απομακρύνει το αυτοκίνητο.

Δείτε τις φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης της «Ζούγκλας»:





Τελικά το όχημα απομακρύνθηκε και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Αλλά το πραγματικό ερώτημα παραμένει:

Γιατί σε μια πόλη εκατομμυρίων ανθρώπων, αρκεί ένα αυτοκίνητο για να σταματήσουν όλα;

Επίσης γιατί όταν η ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ γίνεται συνήθεια, οι πολίτες πληρώνουν το τίμημα;