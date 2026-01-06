Κρίσιμη ημέρα θεωρείται η Τετάρτη 07/01 για το αγροτικό ζήτημα και την πορεία των κινητοποιήσεων, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου έχει διαμηνύσει πως θα παρουσιάσει την απάντησή του στα αιτήματα των αγροτών. Πληροφορίες που διαρρέουν μάλιστα, από κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι το επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη θα περιμένει άμεσα την κατάφαση ή την άρνηση των αγροτών και ανάλογα θα θέσει σε λειτουργία το Plan B, που προβλέπει τσουχτερά πρόστιμα, αφαίρεση αδειών κυκλοφορίας ακόμα και ποινικές διώξεις.

Παρά τα εκβιαστικά διλήμματα που τέθηκαν το προηγούμενο διάστημα, οι αγρότες που παραμένουν για 37η ημέρα στα μπλόκα -σε μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις- επιμένουν στον αγώνα τους, που τον θεωρούν ζήτημα επιβίωσης για τον πρωτογενή τομέα και το μέλλον του στην Ελλάδα.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της διαμηνύει πως «όσο νερό μπορούσε να βάλει στο κρασί, μπήκε ήδη» και την Κυριακή σε σύσκεψη των παραγόντων της οριστικοποίησε την τελική της πρόταση, που συνοψίζεται στα εξής:

Mείωση του αγροτικού ρεύματος πιθανότατα στα 8,2 με 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη αντλία , με ειδική κάρτα προκειμένου να αποφεύγεται η φοροδιαφυγή και φοροαπαλλαγή

Καταβολή στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ

Ρύθμιση για ΕΤΑΚ ΚΑΕΚ

Ενδεικτικό των προθέσεων της κυβέρνησης είναι ότι χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν άλλα μέτρα, διότι δεν υπάρχει «άλλη υπομονή». «Θεωρούμε, ότι είναι καλό, όσοι αγρότες επιθυμούν, όσοι εκπρόσωποι των κινητοποιήσεων θέλουν να έρθουν, να συζητήσουμε αυτές τις ανακοινώσεις, να γίνουν οι ανακοινώσεις αυτές παρουσία τους. Αυτό είναι δική τους απόφαση. Η κυβέρνηση θα τις κάνει τις ανακοινώσεις αυτές, είτε έρθουν, είτε όχι και θα προχωρήσουμε μπροστά» είπε με έμφαση ο Παύλος Μαρινάκης.

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες

Οι αγρότες, από την πλευρά τους έχουν προαναγγείλει 48ωρο αποκλεισμό στο εθνικό δίκτυο, δείχνοντας διατεθειμένοι να εντείνουν τον μοχλό πίεσης στην κυβέρνηση από την Πέμπτη.

Σε πρόσφατη πανελλαδική σύσκεψη αποφασίστηκε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με προαναγγελία δυναμικών αποκλεισμών σε εθνικές οδούς και συνοριακά περάσματα τις επόμενες ημέρες, εφόσον δεν υπάρξουν απτές και δεσμευτικές απαντήσεις.

Το σκηνικό δείχνει πλέον ξεκάθαρα πως η αντιπαράθεση μπαίνει σε κρίσιμη καμπή, με την κυβέρνηση να σηκώνει τον πήχη της αυστηρότητας και τους αγρότες να δηλώνουν ότι δεν έχουν τίποτα άλλο να χάσουν.

Στη Νίκαια, η αερογέφυρα του κόμβου παραμένει κλειστή στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ για σήμερα έχει ανακοινωθεί άνοιγμα των διοδίων Μακρυχωρίου από τις 11:00 έως τις 13:00. Οι αγρότες του μπλόκου αποφάσισαν να αποκλείσουν επ’ αόριστον την αερογέφυρα, την οποία είχαν ανοίξει προσωρινά τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Στην Αχαΐα, η Περιμετρική Οδός Πατρών παραμένει εκτός κυκλοφορίας, με τους αγρότες να ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να ανοίξει ούτε για τον εορτασμό των Θεοφανείων. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται επίσης η γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, τα διόδια στο Δρέπανο και το λιμάνι της Πάτρας. Εκτιμάται μάλιστα ότι η Περιμετρική θα παραμείνει κλειστή και την Πέμπτη, ημέρα κατά την οποία οι αγρότες σχεδιάζουν συντονισμένες μετακινήσεις προς τα σημεία-στόχους των δράσεών τους.

Ανοιχτές παραμένουν οι μπάρες των διοδίων στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έτσι θα μείνουν τουλάχιστον έως την Πέμπτη. Την ίδια ημέρα, οι αγρότες της περιοχής αναμένεται να κινηθούν προς τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημος συντονισμός με άλλα μπλόκα.

Στη Βοιωτία, βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές εκτροπές. Στο ρεύμα προς Αθήνα, η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Μαρτίνου έως τον κόμβο Ριτσώνας μέσω παράδρομων και επαρχιακών οδών, ενώ στο ρεύμα προς Λαμία η εκτροπή γίνεται από τη Ριτσώνα έως τον κόμβο Μπράλου.

Στον Έβρο, αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται για 35η ημέρα στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν 48ωρο αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού την Πέμπτη και την Παρασκευή, αποκλειστικά για τα φορτηγά οχήματα. Σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί νέα γενική συνέλευση, προκειμένου να αποτιμηθούν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις. Ανοιχτό παραμένει το τελωνείο Κήπων μόνο για ΙΧ, τουριστικά λεωφορεία και φορτηγά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα από την Τουρκία. Η κίνηση από Τουρκία προς Ελλάδα είναι περιορισμένη, ενώ από την ελληνική πλευρά δεν πραγματοποιούνται μεταφορές φορτηγών. Δεκάδες φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα στην Εγνατία Οδό, με ουρές που φτάνουν τα δύο χιλιόμετρα.

Στα Χανιά, οι αγρότες στα Μεγάλα Χωράφια συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους για 30ή ημέρα. Το απόγευμα της Δευτέρας προχώρησαν σε σύντομο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού και στη συνέχεια, σε γενική συνέλευση, αποφάσισαν νέο κλείσιμο του δρόμου την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 16:30 για μισή ώρα. Την Παρασκευή, στις 10:00 το πρωί, θα κινηθούν με τα οχήματά τους προς την Εφορία Χανίων για παράσταση διαμαρτυρίας.

Η σύσκεψη με τον Τσιάρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αποφάσεις για σκληρή εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για την παρακώληση των συγκοινωνιών, αν και εφόσον υπάρξει αδιέξοδο με τους αγρότες αλλά και το γενικότερο plan B της κυβέρνησης κλείδωσαν χθες σε σύσκεψη κυβερνητικών στελεχών, υπό τον αρμόδιο Υπουργό Κώστα Τσιάρα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, όσοι αγρότες επιμείνουν στο κλείσιμο δρόμων μετά τις ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης της πρωτογενούς παραγωγής, κινδυνεύουν με πρόστιμα που φτάνουν τα 350 ευρώ, αλλά και με αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων τους.

Η νομική βάση εντοπίζεται στο άρθρο 16 παρ. 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το οποίο απαγορεύει την απόθεση ή εγκατάλειψη αντικειμένων και υλικών στο οδόστρωμα όταν παρεμποδίζεται – έστω και ελάχιστα – η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων ή η στάθμευση.

Μάλιστα, στελέχη με γνώση των κυβερνητικών συζητήσεων ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο πρόστιμο μπορεί να επιβάλλεται σε καθημερινή βάση, εφόσον τα μπλόκα παραμένουν. Πρόκειται για το «μαστίγιο» που, όπως λένε, βρίσκεται πλέον στο τραπέζι, με το μήνυμα από την κυβέρνηση να είναι σαφές: υπάρχουν νόμοι για την παρακώλυση συγκοινωνιών και αυτοί θα εφαρμοστούν.