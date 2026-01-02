Μία σπάνια εικόνα έδωσε το ξημέρωμα της Πρωτοχρονιάς από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2, που κατέγραψε τα χιόνια στη Λήμνο, με το νησί να φαντάζει ολόλευκο από το διάστημα.

Οπως σημειώνει η ομάδα του Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η Λήμνος βρέθηκε στο επίκεντρο των φαινομένων, όπου σε συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες επικράτησε χιονοκάλυψη στο 100% του νησιού.

Η δορυφορική εικόνα, που ελήφθη από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου 2026, αποτυπώνει την εντυπωσιακή εικόνα της πάλλευκης Λήμνου, η οποία θυμίζει σκηνές από τον Αρκτικό Κύκλο.