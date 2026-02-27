Καμία επαφή δεν επιθυμεί να έχει η Λόρα, τόσο με τους γονείς της, όσο και με τις Ελληνικές Αρχές. Η 16χρονη, η οποία βρισκόταν στο Βερολίνο αφότου έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα, στις 8 Ιανουαρίου, έχει μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας και είναι καλά στην υγεία της.

Εκεί, η έφηβη δήλωσε ότι δεν θέλει να έχει επαφή με τους γονείς της και οι γερμανικές αρχές ακολουθούν τις επιθυμίες της.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, η 16χρονη πήρε τηλέφωνο μόνη της στις Γερμανικές Αρχές και ζήτησε βοήθεια.

«Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αν η Λόρα έχει υποστεί κακοποίηση», είπε εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Γερμανίας και συνέχισε, προσθέτοντας πως «το μόνο που ξέρουμε είναι ότι έφτασε στη Γερμανία στις 16 Φεβρουαρίου».

Υπενθυμίζεται ότι η έφηβη είχε φύγει από το σπίτι της στην Πάτρα και μετά από έρευνα, είχε διαπιστωθεί ότι είχε ταξιδεύσει με τη Lufthansa στη Γερμανία.

Συγκεκριμένα, είχε φύγει με ένα ταξί, ταξιδεύοντας από το Ρίο της Πάτρας στην Αθήνα. Έπειτα, είχε φτάσει στην περιοχή του Ζωγράφου και αφού είχε περιηγηθεί στους δρόμους συγκεκριμένης περιοχής, είχε κατευθυνθεί στην Ομόνοια. Εκεί, είχε αγοράσει ένα εισιτήριο για τη Γερμανία και είχε ταξιδέψει απογευματινές ώρες.

Στις 9 Φεβρουαρίου, είχε εντοπιστεί το στίγμα του κινητού της τηλεφώνου στο Βερολίνο. Το κινητό της φαινόταν να χρησιμοποιείται από γυναίκα, όμως δεν είχε εξακριβωθεί αν ήταν η ίδια η Λόρα. Οι Ελληνικές και οι Γερμανικές Αρχές συνεργάστηκαν προκειμένου να βρεθεί το στίγμα της.