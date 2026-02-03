Ξετυλίχτηκε ως ένα σημείο τουλάχιστον, ο μίτος της Αριάδνης σχετικά με την εξαφάνιση της δεκαεξάχρονης Λόρας και για το που ακριβώς βρίσκεται. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε επίσημα από την γερμανική αεροπορική εταιρεία ότι η ανήλικη επιβιβάστηκε σε πτήση από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό το Αμβούργο, στις 17:35 της 8ης Ιανουαρίου.

Όπως αποκαλύπτεται, οι γονείς της Λόρας ενημερώθηκαν από την ΕΛΑΣ ότι η 16χρονη αγόρασε εισιτήριο για Φρανκφούρτη από τουριστικό πρακτορείο της Ομόνοιας και μάλιστα υπάρχει και το σχετικό βίντεο.

Λίγες ημέρες αργότερα, στον πατέρα της ανήλικης δόθηκε ο αριθμός του εισιτηρίου, προκειμένου να επικοινωνήσει με την αεροπορική εταιρεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι η Λόρα επιβιβάστηκε κανονικά στην πτήση με προορισμό τη Γερμανία.

Όπως όλα δείχνουν, την ημέρα που οι Αρχές δήλωσαν επίσημα την εξαφάνισή της και ξεκίνησαν τις έρευνες, η Λόρα πέταγε με κατεύθυνση τη Γερμανία.

Λίγες ώρες νωρίτερα, μιλώντας στο ERTnews, η κ. Δημογλίδου είχε εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά της για τη στάση της αεροπορικής εταιρείας με την οποία ταξίδεψε η ανήλικη, καθώς, δεν είχε πριν από λίγο, απαντήσει στα επαναλαμβανόμενα αιτήματα των αστυνομικών αρχών και παρά την επισήμανση ότι η ζωή της ανήλικης, ενδεχομένως να βρισκόταν σε κίνδυνο.

«Πρόκειται για πληροφορία που θα μπορούσε να μας είχε γνωστοποιηθεί από τις πρώτες ώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στο γεγονός ότι η 16χρονη αγόρασε εισιτήριο και ταξίδεψε αεροπορικώς την ίδια ημέρα της εξαφάνισής της. Όπως εξήγησε, από το πρώτο 24ωρο η ΕΛΑΣ απέστειλε σχετική αλληλογραφία σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν πτήσεις προς τη Γερμανία, ωστόσο «δυστυχώς η συγκεκριμένη εταιρεία, από την οποία φαίνεται ότι εκδόθηκε το εισιτήριο του παιδιού, δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛΑΣ. Ακόμη και αυτή τη στιγμή δεν έχει απαντήσει».

Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, «Οι γερμανικές Αρχές έχουν ενημερωθεί για την εξαφάνιση της ανήλικης κοπέλας, και για το γεγονός ότι την αναζητούν οι γονείς της», επισημαίνοντας ότι πλέον η ελληνική αστυνομία δεν μπορεί να παρέμβει στον τρόπο, με τον οποίο διεξάγονται οι έρευνες στη Γερμανία.

Όταν και εάν εντοπιστεί η Λόρα, αναμένεται να πέσει περισσότερο φως στην συγκεκριμένη υπόθεση, κυρίως για τα αίτια που την οδήγησαν να τραπεί σε φυγή. Έχουν ακουστεί πολλά σενάρια περί δύσκολης σχέσης με τον πατέρα της, δυσκολίες προσαρμογής της στην Ελλάδα λόγω του γεγονότος ότι δεν ήξερε καλά Ελληνικά και είχε μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες σε συνδυασμό με τον κλειστό χαρακτήρα που έχει, σύμφωνα τουλάχιστον με μαρτυρίες συμμαθητών και συμμαθητριών της, δυσχέραιναν τη διαμονή της στη χώρα μας.

Σίγουρα όμως μόνο η ίδια μπορεί να εξηγήσει τους λόγους εάν το θελήσει βέβαια, ενώ οι Αρχές αλλά και οι δικοί της άνθρωποι αναμένουν με αγωνία, να λυθεί το μυστήριο γύρω από τη φημολογία, σχετικά με την ύπαρξη του ενήλικα, για τον οποίο εικάζεται ότι ήταν αρωγός της, από την αρχή της προσπάθειάς της, να διαφύγει.