Η άμεση δράση των στελεχών του Λιμενικού Σώματος αποδείχθηκε σωτήρια για την υγεία ενός βρέφους από την Πάτμο.

Υπό ιδιαίτερα απαιτητικές και αντίξοες καιρικές συνθήκες, το πλήρωμα του πλωτού ασθενοφόρου των Λειψών (ΠΛΣ 1113) και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία την διακομιδή ενός βρέφους 14 μηνών από την Πάτμο στη Λέρο, διασφαλίζοντας την έγκαιρη παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Βίντεο με την επιχείρηση της διακομιδής του βρέφους:

Η δήλωση του προέδρου της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. Γιώργου Βάλλη

«Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στο πλήρωμα του ΠΛΣ 1113, του πλωτού ασθενοφόρου των Λειψών, καθώς και στους κυβερνήτες και σε όλο το προσωπικό του πλωτού Λιμενικού Σώματος που συμμετείχαν στην επιχείρηση μεταφοράς ενός βρέφους μόλις 14 μηνών.

Το πλήρωμα έσπευσε στην Πάτμο, παρέλαβε το βρέφος, το οποίο είχε καταπιεί IQOS, και μέσα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες το μετέφερε με ασφάλεια στη Λέρο, ώστε να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Πρόκειται για μια ακόμη απόδειξη του σπουδαίου έργου που επιτελούν καθημερινά οι άνθρωποι που υπηρετούν στα πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος, επιχειρώντας πολλές φορές σε δύσκολες συνθήκες, με απαιτητικές μετακινήσεις και σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό.

Σήμερα, όμως, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Χρειάζονται συγχαρητήρια στους συγκεκριμένους ανθρώπους. Στους κυβερνήτες, στα πληρώματα και σε όλο το προσωπικό του ΠΛΣ 1113 που έφεραν εις πέρας αυτή την αποστολή.

Ένα παιδί μεταφέρθηκε έγκαιρα και με ασφάλεια. Και πίσω από αυτή την προσπάθεια βρίσκονται άνθρωποι που κάθε μέρα βρίσκονται στη θάλασσα για να προστατεύσουν και να σώσουν ανθρώπινες ζωές.

Τους ευχαριστούμε και τους συγχαίρουμε θερμά».