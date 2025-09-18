Λίγο πριν ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις για τα 12 χρόνια που συμπληρώνονται σήμερα (18/9), από τη νύχτα που ο Παύλος Φύσσας άφησε την τελευταία του πνοή χτυπημένος από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, η μητέρα του Μάγδα Φύσσα έφτασε στο σημείο που υπάρχει η προτομή του γιου της και άφησε λουλούδια καταχειροκροτούμενη από το πλήθος που βρισκόταν εκεί.

Ήταν μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, στην οδό του Κερατσινίου που πήρε το όνομα του αδικοχαμένου Παύλου Φύσσα, με την μητέρα του να βουρκώνει τη στιγμή που άγγιζε και χάδευε την προτομή του παιδιού της.

Παράλληλα πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο μνημείο του Παύλου Φύσσα, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη του.

Πρώτα από όλα οι γονείς του, συγγενικά του πρόσωπα, οι φίλοι του, αλλά και γνωστοί καλλιτέχνες, εκπρόσωποι από πολιτικές παρατάξεις και οργανώσεις, βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του.

Ανάμεσα τους ο γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και ο βουλευτής και Υπεύθυνος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης.

Θα ακολουθήσουν ομιλίες και εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί πορεία προς τα στενά της Νίκαιας και τη μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

Αστυνομικοί της Τροχαίας βρίσκονται ήδη επί τόπου προκειμένου να προχωρήσουν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ώστε να διευκολύνουν την κίνηση του κόσμου που θα συμμετάσχει στην πορεία αλλά και των διερχόμενων οχημάτων ενώ διακριτική είναι η παρουσία των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, για την αποτροπή πιθανών επεισοδίων.

