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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου από το λιμάνι του Πειραιά, με την επιβατική κίνηση να χτυπά «κόκκινο» και τα πλοία να αναχωρούν με πληρότητα που αγγίζει το 100%. Οι αποβάθρες κατακλύζονται από οικογένειες, παρέες νέων και τουρίστες που αναζητούν μια ανάσα δροσιάς στα νησιά.
Την ίδια ώρα, η χώρα προετοιμάζεται για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο μετεωρολογικό κοκτέιλ που σαρώνει το Αιγαίο με ριπές έως 7 μποφόρ να συνδυάζεται με τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία την Κυριακή (09/08) θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου.
Οι αρχές Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή, καθώς η Κυριακή εκτιμάται ως η πλέον επικίνδυνη ημέρα για την εκδήλωση και τη ραγδαία εξάπλωση καταστροφικών πυρκαγιών.
Η Κυριακή (09/08) στο «κόκκινο» – Ο κίνδυνος για νέες πυρκαγιές
Η ανησυχία των επιστημόνων και της Πολιτικής Προστασίας εστιάζεται στη σταδιακή θερμική επιβάρυνση του αέρα, η οποία θα κορυφωθεί στο τέλος της εβδομάδας.
Μόλις λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, όπου οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν ταχύτατη εξάπλωση του πύρινου μετώπου, οι συνθήκες επανέρχονται σε οριακά επίπεδα.
Η Κυριακή 9 Αυγούστου θεωρείται η πλέον κρίσιμη και επικίνδυνη ημέρα της εβδομάδας.
Ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 40°C στη δυτική Ελλάδα, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και σε τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας.
Την ίδια ώρα, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν με εντάσεις 6 έως 7 μποφόρ, ενώ η παρατεταμένη ξηρασία σε συνδυασμό με τους ανέμους καθιστά την καμένη αλλά και την άκαυτη βλάστηση εξαιρετικά εύφλεκτη.
Η εξήγηση για το «πολωμένο μελτέμι» – Ανάλυση από τον Θοδωρή Κολυδά
Το φετινό καλοκαίρι σημαδεύεται από ένα ασυνήθιστα έντονο και επίμονο καιρικό φαινόμενο.
Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του, τα δεδομένα της παγκόσμιας ατμοσφαιρικής ανάλυσης ERA5 επιβεβαιώνουν ότι το επεισόδιο των τελευταίων ημερών κατατάσσεται ανάμεσα στα ισχυρότερα των τελευταίων σχεδόν πέντε δεκαετιών.
Στη μετεωρολογική βιβλιογραφία, με ρίζες ήδη από τη μελέτη του Κωνσταντακόπουλου το 1959, το φαινόμενο αυτό ορίζεται ως «πολωμένο μελτέμι».
Πρόκειται για μια ειδική οργάνωση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας όπου οι βόρειοι άνεμοι δεν είναι απλώς επιφανειακοί, αλλά αποκτούν μεγάλο κατακόρυφο βάθος στην τροπόσφαιρα.
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Ένταση: Οι ριπές του ανέμου ξεπέρασαν τα 72 km/h.
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Διάρκεια: Η πρωτοφανής επιμονή των βοριάδων επί πολλές συνεχόμενες ημέρες λειτουργεί ως φυσικό «κλιματιστικό» για την ανατολική ηπειρωτική χώρα.
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Διπλή φύση: Παρά τη δροσιά που προσφέρει στις κατοικημένες περιοχές, το πολωμένο μελτέμι δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα και εκτινάσσει τον δείκτη επικινδυνότητας για την εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.
Ολόκληρη η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:
«ΤΟ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΜΕΛΤΕΜΙ : Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Όλοι γνωρίζουμε τα μελτέμια ως τους επίμονους βόρειους ανέμους του Αιγαίου. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα επεισόδια που ξεπερνούν τη συνηθισμένη τους μορφή και αποκτούν χαρακτηριστικά που η ελληνική μετεωρολογική βιβλιογραφία, ήδη από την εργασία του Κωνσταντακόπουλου (1959), περιγράφει ως πολωμένο μελτέμι. Πρόκειται για περιπτώσεις όπου η ατμοσφαιρική κυκλοφορία οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι βόρειοι άνεμοι να γίνονται ισχυρότεροι, βαθύτεροι στην τροπόσφαιρα και κυρίως πολύ πιο επίμονοι.
Η ανάλυση των δεδομένων ERA5 δείχνει ότι το επεισόδιο των τελευταίων ημερών του Ιουλίου 2026 ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Οι ριπές του ανέμου ξεπέρασαν τα 72 km/h, κατατάσσοντας το επεισόδιο ανάμεσα στα ισχυρότερα των τελευταίων σχεδόν πέντε δεκαετιών. Ακόμη σημαντικότερη όμως από τη μέγιστη ένταση ήταν η διάρκειά του, καθώς οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι διατηρήθηκαν για αρκετές συνεχόμενες ημέρες, επηρεάζοντας ουσιαστικά το θερμοκρασιακό καθεστώς της ανατολικής Ελλάδας.
Το πολωμένο μελτέμι δεν αποτελεί μόνο ένα ενδιαφέρον μετεωρολογικό φαινόμενο. Λειτουργεί ως ένας φυσικός μηχανισμός δροσισμού, περιορίζοντας τις ακραίες θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει σημαντικά τις δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα και τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών. Η κατανόηση και η έγκαιρη αναγνώρισή του αποτελεί πολύτιμο εργαλείο τόσο για τη μετεωρολογική πρόγνωση όσο και για την πολιτική προστασία και τις θαλάσσιες δραστηριότητες».
Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα Πέμπτη 06/08
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στην κεντρική και νότια Εύβοια έως 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/08
Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά και στη Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08/08
Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διεθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 09/08
Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα βόρεια. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.