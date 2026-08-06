Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου από το λιμάνι του Πειραιά, με την επιβατική κίνηση να χτυπά «κόκκινο» και τα πλοία να αναχωρούν με πληρότητα που αγγίζει το 100%. Οι αποβάθρες κατακλύζονται από οικογένειες, παρέες νέων και τουρίστες που αναζητούν μια ανάσα δροσιάς στα νησιά.

Την ίδια ώρα, η χώρα προετοιμάζεται για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο μετεωρολογικό κοκτέιλ που σαρώνει το Αιγαίο με ριπές έως 7 μποφόρ να συνδυάζεται με τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία την Κυριακή (09/08) θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι αρχές Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή, καθώς η Κυριακή εκτιμάται ως η πλέον επικίνδυνη ημέρα για την εκδήλωση και τη ραγδαία εξάπλωση καταστροφικών πυρκαγιών.