Στην τελική της ευθεία βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα από τα αστικά κέντρα προς τα νησιά και την Περιφέρεια.

Από χθες χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα είτε ακτοπλοϊκώς είτε οδικώς, δημιουργώντας αυξημένη κίνηση σε λιμάνια, σταθμούς ΚΤΕΛ και διόδια.

Με πλοία

Στον Πειραιά, τα πλοία αναχωρούν με πληρότητα που αγγίζει το 100%, καθώς οι ταξιδιώτες εκμεταλλεύονται την προτελευταία ημέρα πριν από το Πάσχα για να φτάσουν στους νησιωτικούς προορισμούς τους.

Με λεωφορεία

Στον Κηφισό, η εικόνα είναι αντίστοιχη. Τα λεωφορεία αναχωρούν με πληρότητα 100%, ενώ σε πολλούς νομούς έχουν προστεθεί επιπλέον δρομολόγια για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση.



Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Αχαΐας, όπου τα προγραμματισμένα 20 δρομολόγια της ημέρας διπλασιάστηκαν λόγω της αυξημένης ζήτησης.

Πολλοί ταξιδιώτες επέλεξαν φέτος το ΚΤΕΛ λόγω του υψηλού κόστους μετακίνησης με Ι.Χ., εξαιτίας της αύξησης των τιμών στα καύσιμα και των διοδίων. Παράλληλα, τα εισιτήρια των ΚΤΕΛ έχουν αυξηθεί κατά περίπου 10% τον τελευταίο μήνα.

Με αυτοκίνητα

Η φετινή πασχαλινή έξοδος δείχνει να εξελίσσεται σε μία από τις μαζικότερες των τελευταίων ετών με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι ο αριθμός των οχημάτων που θα περάσουν τα διόδια θα ξεπεράσεις τις 450 χιλιάδες.

Σύμφωνα με την Τροχαία από τις 6 το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης μέχρι και χθες το βράδυ πάνω από εβδομήντα χιλιάδες οχήματα είχαν περάσει τα διόδια προς Κόρινθο και πάνω από πενήντα χιλιάδες προς Λαμία.

Από σήμερα Μεγάλη Παρασκευή έως και την Κυριακή 19 Απριλίου, αυξημένα είναι τα μέτρα της Τροχαίας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Μάλιστα, η Πυροσβεστική κοινοποίησε βίντεο με συμβουλές για όσους οδηγούς ετοιμάζονται να ταξιδέψουν με το αυτοκίνητό τους.

Δείτε τις συμβουλές για όσα πρέπει να έχουν ελεγχθεί πριν ξεκινήσει το ταξίδι: