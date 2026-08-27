Η υπερυψωμένη γέφυρα Flyover αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία τον Μάιο του 2027, σύμφωνα με τις επίσημες δεσμεύσεις της κυβέρνησης.

Το έργο, του οποίου η κατασκευαστική πρόοδος έχει ήδη υπερβεί το 60%, αφορά τη συνολική αναμόρφωση 13 χιλιομέτρων της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο Κ5 έως τον Κ12. Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκεται η νέα εναέρια ταχεία λεωφόρος, μήκους 7,6 χιλιομέτρων, η οποία περιλαμβάνει μία συνεχή γέφυρα 4 χιλιομέτρων που κατασκευάζεται απευθείας πάνω από τον υφιστάμενο άξονα.

Η κατασκευή πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικών κυλιόμενων μεταλλικών ικριωμάτων που μετακινούνται υδραυλικά, επιτρέποντας τη συνέχιση της κυκλοφορίας στο χαμηλότερο επίπεδο. Με την ολοκλήρωσή του, το Flyover θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης ανά κατεύθυνση, απορροφώντας τη διαμπερή κυκλοφορία.

Η σημερινή Περιφερειακή θα διατηρηθεί για τις τοπικές μετακινήσεις, δημιουργώντας έτσι ένα διπλό κυκλοφοριακό σύστημα με εννέα ανισόπεδους κόμβους, οκτώ νέες γέφυρες και τρεις σήραγγες.

Το έργο υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ από την κοινοπραξία ΑΒΑΞ–ΜΕΤΚΑ, με προϋπολογισμό 462,7 εκατομμυρίων ευρώ με ΦΠΑ και 30ετή σύμβαση που περιλαμβάνει τέσσερα έτη κατασκευής και 26 έτη λειτουργίας.

Με τη λειτουργία του, χωρίς την επιβολή διοδίων, η κυκλοφοριακή ικανότητα του άξονα θα διπλασιαστεί φτάνοντας τα 10.000 οχήματα την ώρα ανά κατεύθυνση. Σε συνδυασμό με τη λειτουργία του Μετρό, η υποδομή αυτή αναμένεται να ανακουφίσει οριστικά το πολεοδομικό συγκρότημα, προσφέροντας ταχύτερες και ασφαλέστερες μετακινήσεις.