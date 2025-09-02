Η «μαφία των Χανίων» που εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. αποτελούταν από τουλάχιστον 49 μέλη, τα οποία εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και βομβιστικές επιθέσεις – μεταξύ άλλων. Αρχηγός της οργάνωσης ήταν ο Ψ.Α., ο οποίος είχε «φροντίσει» και για την εμπλοκή της συζύγου του στις παράνομες δραστηριότητες.

Η Κ.Α., ή αλλιώς γνωστή ως «Άτζελα», περιόρισε τη… συνεισφορά της στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα, σε αυτή της κοκαΐνης. Εντολές έπαιρνε μόνο από τον σύζυγό της, για λογαριασμό του οποίου εκτελούσε χρέη «ταμία».

Η 36χρονη, με καταγωγή από τα Χανιά, παραλάμβανε στον τραπεζικό της λογαριασμό χρηματικά ποσά – αντίτιμα από εκβιασμούς και αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών.

Στους παρακάτω διαλόγους, που η «Ζούγκλα» φέρνει στο φως της δημοσιότητας, η «Άτζελα» συνομιλεί με τον σύζυγό της, που της ζητάει να παραλάβει ναρκωτικά που έχει αφήσει άλλο μέλος της οργάνωσης σε ένα μηχανάκι:

«Ψ.Α.»: Μπορείς σε παρακαλώ να βγεις έξω στο μηχανάκι να δεις άμα είναι τα «κλειδιά» εκεί πέρα; Κάνει κρύο, το ξέρω, αλλά δύο λεπτά.

«ΑΤΖΕΛΑ»: Και άμα πάω και δεν υπάρχει τίποτα;

«Ψ.Α.»: Όχι, αποκλείεται αυτό. Ήρθε ο Ν… πριν και δεν τον πήρες χαμπάρι.

«ΑΤΖΕΛΑ»: Ναι, τα είδα, τι θες να τα πάρω;

«Ψ.Α.»: Όχι, δύο δεν είναι;

«ΑΤΖΕΛΑ»: Ναι.

«Ψ.Α.»: Τέλος. Ναι, ναι, παρ’ τα από εκεί. Έλα να σου πω βάλ’ τα στο… άνοιξε τη ντουλάπα μου, θα δεις κάτι πράσινα και βάλ’ τα εκεί τα «κλειδιά» . Θα σου κάνει μεταφορά και θα βάλει 150 ευρώ, εντάξει;

«ΑΤΖΕΛΑ»: Μπράβο, στην Εθνική ε;

«Ψ.Α.»: Εθνική θες;

«ΑΤΖΕΛΑ»: Ναι, για να πληρώσω το ρεύμα.

«Ψ.Α.»: Ωραία, στείλε μου της Εθνικής το IBAN.

«ΑΤΖΕΛΑ»: Ποιος θα τα βάλει; Ο ….;

«Ψ.Α.»: Ναι, ο Ν…

«ΑΤΖΕΛΑ»: Ωραία, αφού το έχει.

«Ψ.Α.»: Άμα το έχει, εντάξει.

«ΑΤΖΕΛΑ»: Με έχει αποθηκεύσει.

Σε άλλους διαλόγους, ο Ψ.Α. μιλάει με άλλα μέλη της οργάνωσης, αναφέροντας τον ρόλο της Άτζελας ως «ταμίας»:

«Ψ.Α.»: Η Άτζελα θα στο δώσει, εντάξει;

«Ν.Γ.»: Τι;

«Ψ.Α.»: Η Άτζελα θα στο δώσει.

«Ν.Γ.»: Πού;

«Ψ.Α.»: Μόλις μπεις μέσα, ναι.

«Ν.Γ.»: Θα σου κάνω αναπάντητη όμως.

«Ψ.Α.»: Εντάξει.

–

«Μ.Φ.»: Ναι, απλά 10 η ώρα έχω κούρεμα θα είμαι στου Κ…, δεν νομίζω να μπορούμε να…

«Ψ.Α.»: Ωραία, θα σε πάρω εγώ όταν ξεκινώ για να μου πεις.

«Μ.Φ.»: Να σου πω κάτι άλλο;

«Ψ.Α.»: Ναι.

«Μ.Φ.»: Σου στέλνω τα 100 στην κάρτα της Άτζελας, τα άλλα 100, τα υπόλοιπα θα στα δώσω μετρητά.

«Ψ.Α.»: Μη λες τίποτα από δω, τα λέμε φιλιά.

«Μ.Φ.»: Γεια.

Σε μια μεταγενέστερη συζήτηση της «Άτζελας» με τον Ψ.Α., η 36χρονη φαίνεται να έχει εκνευριστεί με τον επικεφαλής της οργάνωσης, λέγοντάς του μέσω μηνύματος – γραμμένο με κεφαλαία: «Έκαψες τόσο κόσμο, άχρηστε, για να βγάλεις λεφτά. Κοκάκια. Θα γελάω όταν μπεις μέσα».