Το καλοκαίρι έφτασε, οι βαλίτσες ετοιμάζονται και η έξοδος των αδειούχων κορυφώνεται. Για τους περισσότερους, αυτή είναι η πιο αμέριμνη περίοδος του χρόνου· για τις σπείρες των διαρρηκτών, όμως, αποτελεί τη χρυσή ευκαιρία της χρονιάς. Με τις πόλεις να αδειάζουν, τα κυκλώματα επιστρατεύουν όλο και πιο ευφάνταστα, αθόρυβα κόλπα για να εντοπίζουν τα άδεια διαμερίσματα, με τα κρούσματα να σημειώνουν κατακόρυφη αύξηση.

Πέρα από τα γνωστά «σημάδια» -όπως τα χαρτάκια, τις κλωστές ή τα ύποπτα σύμβολα στα κουδούνια- το τελευταίο διάστημα τη θέση τους παίρνει μια νέα, ιδιαίτερα ύπουλη τακτική: η μέθοδος της σιλικόνης.

Οι δράστες τοποθετούν μια ελάχιστη, σχεδόν αόρατη ποσότητα διάφανης σιλικόνης (σαν λεπτή κλωστή ή τρίχα) στο σημείο που εφάπτεται η πόρτα με την κάσα. Αν οι ένοικοι βρίσκονται στο σπίτι και ανοιγοκλείσουν την πόρτα, η λεπτή αυτή μεμβράνη σπάει. Αν όμως οι εισβολείς επιστρέψουν μετά από ημέρες και βρουν τη σιλικόνη ανέπαφη, επιβεβαιώνουν ότι οι ιδιοκτήτες λείπουν σε διακοπές και το σπίτι είναι έτοιμος στόχος.

Συναγερμός στο Παλαιό Φάληρο από ανάρτηση κατοίκου

Τον κώδωνα του κινδύνου για τη συγκεκριμένη μέθοδο έκρουσε πρόσφατα κάτοικος στο Παλαιό Φάληρο, η οποία ήρθε αντιμέτωπη με το εύρημα στην είσοδο της πολυκατοικίας της. Η ίδια προχώρησε σε προειδοποιητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας και φωτογραφικό τεκμήριο, ώστε να κινητοποιήσει τους γείτονές της.

«Σιλικόνη που βάζουν στην πλευρά της κάσας και στην πόρτα ώστε, αν ανοιγοκλείνει η πόρτα, να κόβεται. Άρα είναι μέσα κόσμος, αλλιώς λείπουν και μένει άθικτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση προκάλεσε αμέσως κύμα αντιδράσεων, με δεκάδες πολίτες να σχολιάζουν πως έχουν παρατηρήσει το ίδιο φαινόμενο στις πόρτες των δικών τους πολυκατοικιών, τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές. Όπως φαίνεται, πρόκειται για μια ευρέως διαδεδομένη τεχνική «χαρτογράφησης» στόχων.

Μέτρα προστασίας πριν φύγετε για διακοπές

Για να μην βρεθείτε προ δυσάρεστων εκπλήξεων κατά την επιστροφή σας, οι ειδικοί ασφαλείας συνιστούν:

Προσεκτικό έλεγχο στην εξώπορτα: Πριν κλειδώσετε, επιθεωρήστε προσεκτικά την κάσα της δικιάς σας πόρτας αλλά και των γειτόνων σας για υπολείμματα σιλικόνης, ταινίες ή άλλα σημάδια.

Πριν κλειδώσετε, επιθεωρήστε προσεκτικά την κάσα της δικιάς σας πόρτας αλλά και των γειτόνων σας για υπολείμματα σιλικόνης, ταινίες ή άλλα σημάδια. Άμεση αφαίρεση: Αν εντοπίσετε οτιδήποτε ύποπτο, αφαιρέστε το αμέσως. Με αυτόν τον τρόπο «χαλάτε» τον έλεγχο των διαρρηκτών, δίνοντας την εντύπωση ότι το σπίτι κατοικείται.

Αν εντοπίσετε οτιδήποτε ύποπτο, αφαιρέστε το αμέσως. Με αυτόν τον τρόπο «χαλάτε» τον έλεγχο των διαρρηκτών, δίνοντας την εντύπωση ότι το σπίτι κατοικείται. Συνεννόηση με γείτονες: Ζητήστε από κάποιο πρόσωπο εμπιστοσύνης να μαζεύει την αλληλογραφία και να ελέγχει τακτικά την είσοδο του διαμερίσματος.

Προσοχή στα social media: Αποφύγετε τις δημοσιεύσεις σε πραγματικό χρόνο που προδίδουν ότι βρίσκεστε μακριά από το σπίτι σας.