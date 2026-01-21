Κομμάτι – κομμάτι την μοτοσικλέτα τους ήταν έτοιμοι να πουλήσουν οι μηχανόβιοι Tik Toker όπως φαίνεται και στο οπτικό υλικό που εξασφάλισε και παρουσιάζει η zougla.gr.

Η εντυπωσιακή κόκκινη μηχανή με τα πολλά κυβικά δεν μπορούσε να κυκλοφορεί πλέον στους δρόμους, καθώς είχε γίνει «διάσημη» μέσα από το βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, όταν έκανε την μια παράβαση μετά την άλλη στο κέντρο της Αθήνας.

Έτσι, ο ιδιοκτήτης της, ένας νεαρός Πακιστανικής καταγωγής, αποφάσισε να την πουλήσει για ανταλλακτικά. Μετά τον σάλο που προκλήθηκε μετέφεραν μαζί με τον οδηγό, που είναι βουλγαρικής καταγωγής, την μοτοσικλέτα στη Θήβα και την έκρυψαν.

Στη συνέχεια, έκαναν ανάρτηση της αγγελίας σε ιστότοπο για…λίγους και μυημένους, όμως οι αστυνομικοί της Ομάδας ελέγχων και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων κατάφεραν να την βρουν.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια ενώ ο εισαγγελέας διέταξε να κατασχεθεί η μοτοσικλέτα στην… κατάσταση που την βρήκαν οι αστυνομικοί, δηλαδή σε κομμάτια.

Δείτε το βίντεο: