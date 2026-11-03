Ως ένα δήθεν σπλαχνικό και ευαισθητοποιημένο άτομο εμφανιζόταν για χρόνια η Βασιλική Μανησιώτη, που όμως φαίνεται πως ήταν ο «ιθύνων νους» πίσω από την κομπίνα με τους εράνους για άρρωστα παιδάκια, που τα ποσά της κατέληγαν στα λούσα της και την χλιδάτη ζωή που έκανε με τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο Φιρινίδη.

Ο «βίος και η πολιτεία» των δύο αρχηγικών μελών του κυκλώματος από την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», που εκμεταλλευόταν την φιλοτιμία κάποιων επιφανών και μη, για να συγκεντρώνει εκατομμύρια από εράνους για παιδιά που είχαν ανάγκη περίθαλψης, ξεκινά χρόνια πριν με ένα ιδιότυπο «σεμινάριο στην φιλανθρωπία» που η ίδια φαίνεται πως διάλεξε να κάνει με δόλιο τρόπο.

Ταχύρρυθμο σεμινάριο στην φιλανθρωπία

Η Μανησιώτη για να αποκτήσει την «τεχνογνωσία» στους εράνους και τον τρόπο που γίνονται, αποφάσισε από το 2018 να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της σε ένα Σωματείο της συμπρωτεύουσας, που βοηθούσε παιδιά σε ανάγκη.

Για κάποιο χρονικό διάστημα μάλιστα, προωθούσε ενημερωτικό υλικό και φυλλάδια ή πουλούσε βιβλία του Σωματείου με συμβολικό αντίτιμο, για να εξοικιωθεί με τον τρόπο λειτουργίας και να βελτιώσει το «ευαισθητοποιημένο προσωπείο» που σύντομα άρχισε να πείθει, όποιον την έβλεπε.

Και πράγματι τα βιβλία πουλήθηκαν, μόνο που όσοι τα πήραν σύντομα απευθύνθηκαν στο Σωματείο για να παραπονεθούν πως «το ζευγάρι των πωλητών έκοβε αποδείξεις με ΑΦΜ που δεν υπήρχε και εισέπραττε 25 ευρώ και όχι 3 ή 5, που ήταν η αναγραφόμενη τιμή».

Η μήνυση για υπεξαίρεση

Γρήγορα οι καταγγελίες κινητοποίησαν την δικηγόρο του Σωματείου, Δήμητρα Σκιώτη, που τον Νοέμβριο του ίδιου έτους και αφού προηγήθηκαν οχλήσεις στην Μανησιώτη, κατέθεσε μήνυση σε βάρος της για υπεξαίρεση τόσο των βιβλίων όσο και του ποσού των 1.400 ευρώ που θα έπρεπε να είχε αποδώσει στο Σωματείο.

Προηγουμένως όμως, το Σωματείο διαπίστωσε ότι η χαμηλών τόνων και ευγενής κοπέλα που είχε ενταχθεί στην ομάδα του ως εθελόντρια είχε μεταλλαχθεί σε ένα άτομο που απειλούσε, εκφόβιζε και εξύβριζε, προκειμένου να κρατήσει τα χρήματα, που έβγαλε πουλώντας τα βιβλία.

Η ίδια και ο σύντροφός της Κωνσταντίνος Φιρινίδης απείλησαν πολλές φορές την διοίκηση, πριν η υπόθεση καταλήξει να πάρει την νομική οδό και η Μανησιώτη να καταδικαστεί σε 6 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Μάλιστα, για να μην προχωρήσει και το ποινικό σκέλος της υπόθεσης η ίδια τότε δέχτηκε να πληρώσει τα 1.400 ευρώ και τους νόμιμους τόκους.

Η «Ζούγκλα» εξασφάλισε και δημοσιοποιεί την απόφαση εκείνης της πρώτης καταδίκης της Μανησιώτη.

Δείτε τα έγγραφα:

Όμως το θέμα δεν σταμάτησε εκεί. Όταν η Μανησιώτη έφτιαξε την δική της ΜΚΟ και άρχισε τους εράνους με τον Φιρινίδη, αποφάσισε να «χτυπήσει» το Σωματείο, που βοηθούσε πραγματικά τα παιδιά που είχαν ανάγκη. Δεν δίστασε να στέλνει συκοφαντικά μηνύματα σε όποιον συνεργαζόταν ή βοηθούσε και να ισχυριζεται πως «αυτοί εκμεταλλεύονται τα παιδιά ενώ εμείς τα στηρίζουμε».

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν σε βάρος της οι Αρχές είχε κομβικό και απόλυτα αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», αποκομίζοντας παράνομα ποσά που υπερβαίνουν τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ από δωρεές ανυποψίαστων πολιτών για βαριά άρρωστα παιδιά.

Ο αρχηγικός ρόλος και η διαχείριση των λογαριασμών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε σε βάρος της η ΕΛ.ΑΣ. στην Μανησιώτη καταλογίζονται:

Αποκλειστικός έλεγχος των χρημάτων: Η 35χρονη, πρώην αντιπρόεδρος του σωματείου, ήταν εκείνη που είχε πλήρη και οργανωμένη εικόνα των οικονομικών στοιχείων, ακόμη και σε πλατφόρμες όπως PayPal και Revolut. Όπως καταγράφηκε σε συνομιλίες, ενώ ο Φιρινίδης δήλωνε σύγχυση για τα διαθέσιμα υπόλοιπα, η Μανησιώτη απαντούσε πως «είναι πλήρως οργανωμένη και τα έχει όλα καταγεγραμμένα».

Παραπλάνηση γονέων και συνεργατών: Ενώ οι πολίτες κατέθεταν και συγκεντρώνονταν εκατομμύρια, η ίδια ανακοίνωνε ψευδή, δραματικά μειωμένα ποσά στις οικογένειες των ασθενών παιδιών. Το υπόλοιπο υπεξαιρούνταν και διοχετευόταν σε δικούς της σκοπούς. Ακόμη και τα λοιπά μέλη της οργάνωσης δήλωναν πλήρη άγνοια, καθώς λάμβαναν πλασματικά στοιχεία.

Κοινό ταμείο και τεράστιες εκταμιεύσεις: Από τους λογαριασμούς της ΜΚΟ όπου συγκεντρώθηκαν πάνω από 4,5 εκατ. ευρώ, πιστοποιήθηκε ότι ποσό ύψους 3.597.183 ευρώ εκταμιεύθηκε από κοινού σε μετρητά από τον Φιρινίδη και τη Μανησιώτη, ώστε να χαθούν τα ίχνη της διαδρομής του χρήματος. Επιπλέον, στους προσωπικούς της λογαριασμούς εντοπίστηκαν πιστώσεις άνω των 300.000 ευρώ, τραπεζικές καταθέσεις μετρητών ύψους 178.000 ευρώ και διαδοχικές μεταφορές από τον σύντροφό της.

Οι εικονικές εταιρείες και το «κόλπο» του διαζυγίου

Από την αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι το επίσημο διαζύγιο του ζευγαριού τον Απρίλιο του 2026 ήταν εικονικό, καθώς συνέχισαν να συζούν στη Θεσσαλονίκη. Μόλις έξι ημέρες μετά τη λύση του γάμου, η Μανησιώτη συνέστησε δύο ετερόρρυθμες εταιρείες («ELPIS HEALTH & CARE» και «MVP MEDIA GROUP»), στις οποίες κατείχε το 99% και διαχειριστικό έλεγχο, με εταίρο του 1% τον αδελφό της.

Οι εταιρείες αυτές, με έδρα το ίδιο τους το σπίτι και χωρίς πραγματική επαγγελματική δραστηριότητα, χρησιμοποιήθηκαν ως «πλυντήριο»: