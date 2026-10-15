Ιδιαιτέρως αποκαλυπτική ήταν η κατάθεση της 19χρονης κόρης των προφυλακισμένων γιατρών Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα για τα όσα γίνονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

«Η μητέρα μου είναι οξύθυμη και αποφασιστική», είπε, προσθέτοντας ότι και η ίδια υποβλήθηκε στην ίδια θεραπεία με αυτή του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Έχω υποβληθεί στη θεραπεία. Υπάρχει σχετικό βίντεο που κατέγραψε η μητέρα και δεν είχα αντίρρηση να το τραβήξει. Η μητέρα μου με προέτρεπε να υποβληθώ στην θεραπεία Inus γιατί θα έφευγαν οι τοξίνες και θα βελτιωθεί η κατάστασή μου. Εγώ πείστηκα. Η μητέρα μου το ανακοίνωσε και στον πατέρα μου. Δεν το συζήτησα όμως μαζί του…».

Η 19χρονη υποβλήθηκε δύο φορές στη θεραπεία. Στις 26 Αυγούστου και στις 30 Αυγούστου.

Για την πρώτη θεραπεία αναφέρει ότι ήταν πολύ χαλαρή και ότι το δύσκολο σημείο ήταν η φλεβοκέντηση.

«Μου έβαλαν αναισθητική κρέμα. Η μητέρα μου έκανε την φλεβοκέντηση και η θεραπεία μου κράτησε περίπου 2,5 ώρες. Εγώ όμως κοιμόμουν τις 2 ώρες. Μετά τη θεραπεία είχα πρηστεί στο πρόσωπο, αλλά αυτά τα ήξερα, και την επόμενη, προπονήθηκα».

Η δεύτερη θεραπεία και η μέθη

Η 19χρονη υποβάλλεται στη δεύτερη θεραπεία στις 30 Αυγούστου. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, η θεραπεία ξεκίνησε αργά το βράδυ. Εκείνη την ημέρα η γιατρός πραγματοποίησε 3 θεραπείες. Την μία, στην ίδια της την κόρη:

«Η θεραπεία ξεκίνησε αργά το βράδυ. Εγώ ταράχτηκα πάρα πολύ, είπα να μην συνεχίσω. Τη ρώτησα τι μου έβαλε στον ορό και μου είπε απλά να χαλαρώσω. Η θεραπεία μου τελείωσε στις δώδεκα το βράδυ. Ρώτησα τη μητέρα μου τι μου έβαλε και μου είπε ότι μου έβαλε την ουσία που χρησιμοποιούν στην κολονοσκόπηση. Δεν αντιλήφθηκα να βάζει κάτι στον ορό μου κατά τη θεραπεία. Και δεν μπορούσα να φανταστώ πως θα χρησιμοποιούσε κάτι που δεν επιτρέπεται».

Συμπληρωματικές απολογίες

Οι τοξικολογικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα θα φέρουν εξελίξεις και σε ποινικό επίπεδο για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς.

Κυρίως για την γιατρό Ιωάννα Γάκα, αν διαπιστωθεί η μέθη.

Το κατηγορητήριο θα αλλάξει με βαρύτερο αδίκημα, ενώ είναι βέβαιο ότι θα κληθούν και οι δύο προφυλακισθέντες σε συμπληρωματικές απολογίες.

Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της Αστυνομίας στην Καρνεάδου – Κατασχέθηκαν δύο φιαλίδια με ουσίες

Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκε η έρευνα της Αστυνομίας στο διαμέρισμα – ιατρείο στην οδό Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, την οποία διέταξε ο αρμόδιος Ανακριτής. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι αστυνομικοί εντόπισαν κάποιες ουσίες σε δύο φιαλίδια τα οποία κατάσχεσαν και τα παρέδωσαν για να ελεγχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες και θα δώσουν απαντήσεις για τα ευρήματα στον αρμόδιο Ανακριτή, που ζήτησε να γίνει η σημερινή έρευνα.