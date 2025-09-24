Αποκαλυπτική κατάθεση έδωσε στους αστυνομικούς ο γιός της 62χρονης διευθύντριας του ΚΕΠ Βοιωτίας που είχε θάψει τη μητέρα της σε στάβλο με σκοπό να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

«Είχα να τη δω από τον Ιανουάριο του 2021» ανέφερε μεταξύ άλλων στην κατάθεση του ο 28χρονος.

Ο ίδιος επιμένει πως δεν είχε καμία γνώση για τις συνθήκες ή τον χρόνο του θανάτου της γιαγιάς του, με τις απαντήσεις του να δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα στους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση.

Αρχικά, ο 28χρονος, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης της διπλοκατοικίας όπου διέμενε η ηλικιωμένη, ισχυρίστηκε κατηγορηματικά: «Δεν γνωρίζω ούτε πότε πέθανε, ούτε από τι. Έχω να τη δω από τις αρχές Ιανουαρίου 2021». Ωστόσο, η βεβαιότητα αυτή κλονίστηκε όταν, σε άλλη ερώτηση των αστυνομικών, φέρεται να απάντησε πως είχαν περάσει πέντε ολόκληρα χρόνια από την τελευταία φορά που την είχε δει.

«Η τελευταία φορά που είχα επισκεφθεί τη μητέρα μου ήταν στα μέσα Οκτωβρίου του 2020. Είχα φύγει στις αρχές Ιανουαρίου του 2021. Η γιαγιά μου ήταν παρούσα» ανέφερε στη συνέχεια.

«Η μητέρα μου φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί»

Ο 28χρονος υποστήριξε ότι ενημερώθηκε για την εμπλοκή της αστυνομίας από τηλεφώνημα της 62χρονης μητέρας του το μεσημέρι της 20ης Σεπτεμβρίου. «Με ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι οι αστυνομικοί είχαν ήδη πάει. Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί για τον θάνατο της γιαγιάς μου», φέρεται να κατέθεσε.

Η εικόνα της υγείας της ηλικιωμένης

Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας της γιαγιάς του, ο εγγονός της περιέγραψε μια εικόνα ανθρώπου με πολλαπλά και σοβαρά προβλήματα, αν και οι λεπτομέρειες που παρείχε ήταν ασαφείς. «Είχε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά της, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς. Ήταν υπέρβαρη. Είχε πρόβλημα και με το οξυγόνο της», ανέφερε.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η γιαγιά του να έπασχε από άνοια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ίσως να είχε θέματα και με την μνήμη της. Μάλλον άνοια, αλλά δεν ξέρω σε τι βαθμό». Σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή του, η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε επίσης σοβαρά προβλήματα όρασης και κινητικές δυσκολίες, ενώ λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, το περιεχόμενο της οποίας δήλωσε πως αγνοούσε.