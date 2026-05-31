«Σήμερα αποχαιρετώ έναν Άνθρωπο που μπορεί να μην πρόλαβα να τον αγκαλιάσω ποτέ… όμως είχε πάνω του κάτι δικό μου», με αυτά τα λόγια η μητέρα της αδικοχαμένης ‘Εμμας Καρυωτάκη, της φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της, όταν την παρέσυρε αυτοκίνητο το 2022, αποχαιρετά τον άνθρωπο που για τρία χρόνια ζούσε με το ήπαρ της κόρης της.

Η 21χρονη φοιτήτρια Κτηνιατρικής, τον Νοέμβριο του 2022 στην προσπάθειά της να περάσει τον δρόμο, παρασύρθηκε από έναν ασυνείδητο οδηγό στην περιοχή της Καμάρας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η άτυχη κοπέλα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» όπου και μετά από σειρά επεμβάσεων άφησε την τελευταία της πνοή στις 27 Νοεμβρίου του 2022.

Η οικογένεια της Έμμας δώρισε τα όργανά της σε ανθρώπους που το είχαν ανάγκη, δίνοντας ζωή σε επτά ασθενείς.

Το ήπαρ της νεαρής κοπέλας δόθηκε στον κ. Γιάννη, ο οποίος έζησε για τρία χρόνια με αυτό, αφήνοντας σήμερα, Κυριακή 31 Μαΐου, την τελευταία του πνοή.

Η κα. Κέλλυ Καμπάκη θέλησε να τον αποχαιρετήσει με μια ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook. Χωρίς, λοιπόν, να δημοσιεύσει τα στοιχεία του ανθρώπου που έλαβε το ήπαρ της κόρη της, ανέβασε το ευχαριστήριο μήνυμα που είχε στείλει στους γονείς της Έμμας μετά τη δωρεά.

Αναλυτικά η ανάρτηση της μητέρας της Έμμα

«Σήμερα είναι μια μέρα πόνου… Σήμερα αποχαιρετώ έναν Άνθρωπο που μπορεί να μην πρόλαβα να τον αγκαλιάσω ποτέ και να κλάψω στην αγκαλιά του, μπορεί να τον γνώριζα λίγο και μόνο από το τηλέφωνο, είχε όμως πάνω του κάτι δικό μου, κάτι πολύτιμο και αυτό τον έκανε ξεχωριστό… τον έκανε οικογένεια!

Καλό ταξίδι στο φως αγαπημένε μου κύριε Γιάννη… εκεί εκτός από τους αγαπημένους σου, θα σε περιμένει και μια άγνωστη, αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει.

Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή δύναμη στην οικογένειά του, στα παιδιά του που με τόσο κόπο μεγάλωσε σχεδόν μόνος του και στη μανούλα του!»