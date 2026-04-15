Η υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά εξελίσσεται σε ένα σκοτεινό παζλ με κρίσιμα ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα, την ώρα που οι Αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ τα στοιχεία και επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες της ζωής της.

Η νεαρή κοπέλα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της τα ξημερώματα της Τρίτης του Πάσχα, έξω από κατάστημα εστίασης στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου. Παρά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο από διασώστες του ΕΚΑΒ, διαπιστώθηκε ο θάνατός της, βυθίζοντας την οικογένειά της στο πένθος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μυρτώ είχε μεταβεί το βράδυ της Δευτέρας σε ξενοδοχείο της πόλης μαζί με έναν 23χρονο. Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 2 τα ξημερώματα, ο νεαρός φέρεται να της πρότεινε χρήση κοκαΐνης. Στο δωμάτιο κλήθηκε ένας 26χρονος, πρώην αρσιβαρίστας, ο οποίος φέρεται να προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες και έκανε χρήση μαζί τους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 26χρονος αποχώρησε και επέστρεψε αργότερα με νέα ποσότητα, αυτή τη φορά συνοδευόμενος από τον 22χρονο Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν έκανε χρήση.

Σε εκείνο το χρονικό σημείο εκτιμάται ότι η 19χρονη κατέρρευσε και έχασε τις αισθήσεις της.

Το υλικό από κάμερες ασφαλείας αποδείχθηκε καθοριστικό.

Σε αυτό καταγράφεται ένας από τους τρεις άνδρες να μεταφέρει τη νεαρή, με τους υπόλοιπους να τον ακολουθούν, πριν την αφήσουν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση κοντά στην πλατεία όπου εντοπίστηκε.

Οι τρεις νεαροί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για έκθεση σε κίνδυνο, καθώς φέρονται να την εγκατέλειψαν ενώ βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Την ίδια ώρα, η σορός της μεταφέρθηκε στην Πάτρα για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

Ξεσπούν οι γονείς της 19χρονης: «Έστειλε μήνυμα μετά αυτό το καθίκι στη φίλη της»

Στο επίκεντρο, ωστόσο, βρίσκονται οι σπαρακτικές μαρτυρίες των γονιών της, που μετατρέπουν την υπόθεση από αστυνομικό δελτίο σε προσωπική τραγωδία.

Οι γονείς ζητούν απαντήσεις και απόδοση ευθυνών, επιμένοντας ότι η κόρη τους δεν πέθανε απλώς, αλλά εγκαταλείφθηκε αβοήθητη.

Η μητέρα της 19χρονης, εμφανώς συγκλονισμένη, περιέγραψε την τελευταία τους επικοινωνία, λίγες μόλις ώρες πριν χαθεί η κόρη της:

«Μίλησα κατά τις 02:30 τη νύχτα. Της λέω “Μυρτούλα μου, πρόσεχε λίγο σε παρακαλώ. Σε αγαπάμε πολύ κι εγώ κι ο μπαμπάς”. Και μου απάντησε “κι εγώ σ’ αγαπάω μανούλα μου”».

Η ίδια αποκάλυψε και ένα στοιχείο που βαραίνει ιδιαίτερα την υπόθεση: ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε ένας από τους εμπλεκόμενους σε φίλη της Μυρτώς.

«Έστειλε μήνυμα αυτό το καθίκι στη φίλη της και της λέει “την έχουμε αφήσει”, “την έχουμε παρατήσει”. Μου το παρατήσανε το παιδί. Το διάβασα με τα μάτια μου. Έγραφε “έχουμε παρατήσει τη Μυρτώ εκεί πέρα μόνη της”».

Η μητέρα δεν κρύβει ότι είχε εκφράσει ανησυχίες για πρόσωπα στο περιβάλλον της κόρης της.

«Τον ξέρω και της είχα πει “δεν μου αρέσει αυτός”. Μου απαντούσε “άσε με μαμά, όλα λάθος τα βλέπεις”. Δεν ήθελα να της χαλάω χατίρι…».

Πατέρας Μυρτώς: «Το παιδί μου ήταν σεβαστό, ήταν φοιτήτρια, έμπλεξε με παρέες»

Την ίδια ώρα, η οικογένεια της Μυρτούς βυθίζεται στο πένθος, με τον πατέρα της να περιγράφει με λόγια που αποτυπώνουν την οδύνη και την αγάπη για το παιδί του:

«Το παιδί μου ήταν σεβαστό, ήταν φοιτήτρια, έμπλεξε με παρέες, δεν ξέρω τι έγινε», είπε στο Mega ο πατέρας της, Χαράλαμπος, που περιέγραψε τη διαρκή αγωνία που είχε κάθε φορά που το παιδί του περνούσε την πόρτα του σπιτιού και τον ρωτούσε “πώς είμαι, μπαμπά;” “Θεά είσαι παιδί μου, κουκλάρα είσαι, να προσέχεις, γιατί εκεί έξω κυκλοφορούν δαίμονες και αγγελικό πρόσωπο”, της απαντούσε. «Το παιδί μου είχε αγγελική μορφή και στην ψυχή και στο σώμα του. Κάτι της έδωσαν και την πέταξαν. Ας κάνουμε κάτι για την ψυχή του παιδιού μου», είπε.

Η φράση «κάτι της έδωσαν και την πέταξαν» αποτυπώνει το σοκ και την οργή της οικογένειας, που ζητά πλέον ξεκάθαρες απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε η 19χρονη, ενώ η κοινωνία της Κεφαλονιάς παρακολουθεί συγκλονισμένη την υπόθεση.

Θλίψη στη σχολή που φοιτούσε η Μυρτώ, «δεν πρόλαβε να ζήσει»

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα βαρύ είναι το κλίμα στη Σχολή του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, όπου η Μυρτώ φοιτούσε και έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο της υγείας. Η απουσία της 19χρονης γίνεται αισθητή σε κάθε χώρο της σχολής, με καθηγητές και συμφοιτητές της να μιλούν για ένα παιδί με όνειρα, που έφυγε πρόωρα και βίαια από τη ζωή, πριν προλάβει να χαράξει την πορεία που ονειρευόταν.

Χαρακτηριστική είναι η δημόσια τοποθέτηση του Διευθυντή της σχολής, Νίκου Μοντεσάντου, που αποτυπώνει το κλίμα οδύνης:

«Σήμερα πληροφορήθηκα την απώλεια της σπουδάστριάς μας με πόνο ψυχής. Όταν χάνεται ένα νέο παιδί που δεν πρόλαβε να ζήσει, ραγίζεις και αναρωτιέσαι γιατί; Η σημαία της σχολής του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς κυματίζει μεσίστια για τον χαμό της σπουδάστριας».

Ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου: «Συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρχές»

Με ανάρτησή του σε κοινωνικό δίκτυο ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου ανέφερε:

Το ερώτημα που πλέον κυριαρχεί είναι σαφές: τι ακριβώς συνέβη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και γιατί κανείς δεν κάλεσε βοήθεια εγκαίρως;