Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στην έδρα του Γενικού Επιτελείου Στρατού στο στρατόπεδο «Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου», η πρώτη συνεδρίαση του νέου Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου.

Τη συνεδρίαση τίμησε με την παρουσία του ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας στρατηγός Δημήτριος Χούπης, όπου και απεύθυνε χαιρετισμό προς τα μέλη.

Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

– Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, Αρχηγός ΓΕΣ

– Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, Υπαρχηγός ΓΕΣ

– Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού / EU – OHQ

– Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, Διοικητής ΑΣΔΑΑΜ

– Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, Διοικητής ΑΣΔΙΘ

– Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης, Διοικητής ΑΣΔΗΜ/NRDC – GR

– Αντιστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος, Διοικητής Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης

– Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Καραμανίδης, Επιτελάρχης ΓΕΣ

– Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γάκης, Διοικητής Διοίκησης Ειδικού Πολέμου

– Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας, Διοικητής ΑΣΔΥΣ