Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη φέρεται να απέσυρε την αγωγή που είχε καταθέσει στις 7 Ιανουαρίου 2026 εναντίον του πρώην συζύγου της Μίνωα Μάτσα σχετικά με το ζήτημα της επιμέλειας των δίδυμων παιδιών τους.

Μάλιστα, στην δήλωση παραίτησής της φέρεται να επικαλέστηκε μια νέα προσπάθεια εξεύρεσης της βέλτιστης λύσης μεταξύ τους, με γνώμονα το συμφέρον των ανήλικων τέκνων τους.

Να θυμίσουμε εδώ, ότι στο νομοσχέδιο για την ψήφιση του νόμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενσωματώθηκε μια τροπολογία που αφορούσε την επιμέλεια των τέκνων, που κατατέθηκε μάλιστα με τον χαρακτήρα του επείγοντος και η πρώτη που έκανε χρήση της συγκεκριμένης τροπολογίας, ήταν η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία πρόσφατα είχε χάσει την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών, μετά το διαζύγιο με τον πρώην σύζυγό της, Μίνωα Μάτσα.

Η συγκεκριμένη διάταξη την οποία επικαλέστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, έγινε γνωστή μέσα από εξώδικο που απέστειλε τότε ο Μίνωας Μάτσας, ο οποίος με βαρείς χαρακτηρισμούς επιτέθηκε στην πρώην σύζυγό του αναφέροντας: «Το αντικειμενικό γεγονός ότι εσείς πρώτη, μέσα σε ελάχιστο χρόνο από τη θέσπισή της, σπεύσατε και χρησιμοποιήσατε τη διάταξη αυτή, ασκώντας την από 7/1/2026 αγωγή σας εναντίον μου, σας εκθέτει ανεπανόρθωτα ηθικά και πολιτικά» και ακολούθως σημειώνοντας ότι: «Φαντάζομαι δεν θα διαφωνείτε ότι οι πολιτικοί όχι απλώς δεν επιτρέπεται να σφετερίζονται την εξουσία, αλλά επιπλέον έχουν την υποχρέωση να μην σκανδαλίζουν, δημιουργώντας την υποψία ότι τη σφετερίζονται».

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη απάντησε τότε με ανάρτησή της στο Facebook λέγοντας πως ψήφισε τη ρύθμιση μαζί με 179 βουλευτές και παραδέχτηκε πως έκανε χρήση καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με τα παιδιά της.

«Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών, παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους και στην ψυχική τους ισορροπία, σε μια ηλικία όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απολύτως καθοριστικές. Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της Κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητας μου».