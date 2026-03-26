Νέες διαστάσεις φαίνεται να λαμβάνει η δικαστική διαμάχη της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη με τον πρώην σύζυγό της Μίνω Μάτσα, όσον αφορά τη συνεπιμέλεια των δύο παιδιών τους.

Σημειώνεται πως μόλις τον περασμένο Νοέμβριο το πρωτόδικο δικαστήριο αποφάσισε την πλήρη συνεπιμέλεια των δύο παιδιών από τους γονείς τους με εναλλασσόμενη κατοικία και απολύτως ισόχρονη κατανομή του τόπου διαμονής τους.

Έτσι μέχρι σήμερα, τα τετράχρονα νήπια συνεχίζουν να περνούν χρόνο και με τους δύο γονείς τους, την ώρα που οι πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις και στρατηγικές κινήσεις των δύο πρώην συζύγων έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις και σχόλια στα μέσα ενημέρωσης.

Σε αυτήν όμως την απόφαση η Όλγα Κεφαλογιαννη άσκησε έφεση, ζητώντας την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών της.

Σύμφωνα με πηγές του δικαστικού ρεπορτάζ, η έφεση συζητήθηκε σήμερα, χωρίς όμως να υπάρξει ακόμα κάποια απόφαση.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως η πλευρά της Όλγας Κεφαλογιαννη έκανε αίτημα προκειμένου τα παιδιά να εξεταστούν από το Δικαστήριο.

Η κίνηση αυτή φέρεται να εξέπληξε τον δικαστή, ο οποίος και επιφυλάχθηκε για το αίτημα, τονίζοντας πως θα υπάρξει ανάλογη ειδοποίηση σε περίπτωση που αποφασίσει να τα δει.

Παράλληλα όμως εξέφρασε και έναν προβληματισμό, αφού τα παιδιά είναι πολύ μικρά για μια τέτοια διαδικασία. Συγκεκριμένα πρόκειται για παιδιά ηλικίας 4,5 ετών.

Την άποψη αυτή φέρεται να προσπάθησε να αντικρούσει ο συνήγορος υπεράσπισης της υπουργού, υποστηρίζοντας πως «τα παιδιά είναι ώριμα».

Όσον αφορά στην αντίθετη πλευρά, η νομική υπεράσπιση του Μίνωος Μάτσα έκανε σαφές πως δεν είναι πρέπον τεσσάρων χρόνων παιδιά να μπουν σε δικαστήριο και να υποστούν μια τέτοια διαδικασία.

Επιπλέον διερωτήθηκαν «για ποιον λόγο δεν υποβάλλεται αίτημα για παιδοψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη».

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπόθεσης, η πρόεδρος του Δικαστηρίου ρώτησε τον Μίνω Μάτσα εάν εφαρμόζεται η συνεπιμέλεια. Εκείνος δεν απάντησε αμέσως αλλά δάκρυσε ενώ αρκέστηκε στο να πει «έχουμε ένα πρόγραμμα υπέροχο, τα παιδιά είναι πανευτυχή. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά. Δημιουργούνται τεχνητές εντάσεις. Στο σχολείο μας λένε ότι τα παιδιά είναι χαρούμενα».