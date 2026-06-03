Φιάσκο στην υπόθεση του αγροτοσυνδικαλιστή, Κώστα Ανεστίδη, του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία αποδεσμευτήκαν μετά από εισαγγελική παραγγελία.

Η περιουσία του Κ. Ανεστίδη είχε βρεθεί στο επίκεντρο την περίοδο που τα αγροτικά μπλόκα είχαν αποκλείσει κάθε περιοχή της χώρας, καθώς το όνομά του είχε συνδεθεί με το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών αποδεσμευτήκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή, οι οποίοι είχαν «μπλοκαριστεί» την περίοδο των Χριστουγέννων του 2025, με διάταξη (6691/2025) του Εισαγγελέα, που εποπτεύει το ελληνικό FBI, κ. Δημήτρη Γκύζη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Συμβούλιο Εφετών ασπάζεται την πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως Εφετών, κ. Κυβέλου, η οποία έκρινε πως ο Ανεστίδης είχε δηλώσει νόμιμα όλα τα περιουσιακά του στοιχεία και τα χρήματα που είχε στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Τις παραμονές Χριστουγέννων του 2025, ο Κώστας Ανεστίδης, του οποίου το όνομα σπιλώθηκε, είχε αρνηθεί όλες τις καταγγελίες σε βάρος του. Υποστήριζε σθεναρά ότι τα εισοδήματά του πρόερχονται από νόμιμη αγροτική του δραστηριότητα.