Η «ομάδα των οκτώ» που κατηγορείται για 11 ληστείες και κλοπές οχημάτων, δεν ήταν μία απλή υπόθεση.

Οι σφαίρες στη θαλάμη, που βρέθηκαν στα Καλάσνικoφ που είχαν μαζί τους, αλλά και οι χειροβομβίδες που ήταν ανάμεσα στα πόδια τους, μαρτυρούν ότι ήταν έτοιμοι για μάχη. Απλά δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να το αποδείξουν.

Το λάθος του GPS τους έβαλε σε ένα αδιέξοδο στενό στο χωριό Σχίνος και αυτό, ουσιαστικά, ήταν και το «αδιέξοδο» που βρέθηκαν καθώς, χωρίς να το καταλάβουν, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την ομάδα του Τμήματος Διαρρηκτών που ήταν στο κατόπι τους.

Μέχρι όμως να φτάσουν στο αδιέξοδο, είχε προηγηθεί μία πολύμηνη έρευνα που είχε δώσει στις διωκτικές Αρχές «μία καλή, αλλά όχι πλήρη εικόνα», των μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Ωστόσο, αυτό που εντυπωσίασε τα στελέχη του «Ελληνικού FBI» ήταν ο μεγάλος αριθμός οπλισμού και οι συνωμοτικοί κανόνες που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της ομάδας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την ημέρα της ληστείας στην Τιθορέα, είχαν μεταξύ τους ενδοεπικοινωνία, ώστε να κάνουν τις απαραίτητες συνεννοήσεις.

Επίσης, από ευρήματα που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, όσοι συμμετείχαν στην επιδρομή της Τράπεζας στην Στερεά Ελλάδα, είχαν διανυκτερεύσει τουλάχιστον ένα βράδυ στο βουνό, θέλοντας να μην «εκτεθούν» σε κάποιο ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο.

«Όλες οι κινήσεις τους ήταν πολύ προσεκτικές και δεν άφηναν τίποτα στην τύχη. Απλά, εμείς καταφέραμε να είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά. Όμως ήταν πολύ έξυπνοι και ικανοί, αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε», λέει στέλεχος των διωκτικών Αρχών που γνωρίζει λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Ένα ακόμα στοιχείο που δείχνει πόσο καλά οργανωμένο ήταν το σχέδιό τους, ήταν οι διαδρομές που ακολούθησαν αφού «ξέπλυναν» με χλωρίνη το αυτοκίνητο με το οποίο έκαναν την ληστεία.

Μέσα από χωριά και χωματόδρομους θέλησαν να μείνουν όσο το δυνατόν πιο αθέατοι, ενώ οι Αρχές, εκτιμούν, ότι θα κατέληγαν στο Λουτράκι και από εκεί θα έφευγαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Άλλωστε, και μία από τις συλλήψεις των γυναικών της εγκληματικής οργάνωσης, έγινε στην λουτρόπολη της Πελοποννήσου.

«Η ομάδα των οκτώ ήταν αυτοί που έκαναν τις ληστείες και τα χρήματα δεν φαίνεται ότι κατέληγαν πουθενά αλλού, παρά μόνο για λογαριασμό τους», λέει ανώτερος αξιωματικός.

Το επόμενο «στοίχημα» των Διωκτικών Αρχών είναι να βρουν αν εκτός από τις 11 ληστείες έχουν εμπλοκή και σε άλλες επιθέσεις, είτε στην Αττική, είτε στην περιφέρεια.