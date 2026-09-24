Διαφορετική διάσταση στο επεισόδιο που σημειώθηκε χθες στη Νίκαια και κινητοποίησε τις αστυνομικές Αρχές δίνει η 44χρονη γυναίκα που πρωταγωνίστησε στο περιστατικό, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί ομηρίας ή άσκησης σωματικής βίας σε βάρος της.

Η γυναίκα, μιλώντας για το περιστατικό που οδήγησε στην επέμβαση των ειδικών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ., ξεκαθάρισε πως ο σύντροφός της δεν την χτύπησε, ούτε κρατούσε κάποιο όπλο ή αιχμηρό αντικείμενο.

«Ήταν έξω από τα πράγματα λόγω της μη λήψης της φαρμακευτικής αγωγής του»

Όπως εξήγησε η 44χρονη, η ένταση προκλήθηκε εξαιτίας της ψυχικής νόσου, από την οποία πάσχει ο 49χρονος, σε συνδυασμό με τη μη σωστή λήψη της φαρμακευτικής του αγωγής.

«Ποτέ δεν με έχει αγγίξει. Μου έχει σταθεί σαν άγγελός μου, είναι ένα εξαιρετικό παιδί με εξαιρετική αγωγή. Απλώς έτυχε να είναι εκτός εαυτού εκείνες τις ημέρες επειδή δεν έπαιρνε σωστά τα φάρμακά του. Μόνο στα λόγια έγινε επιθετικός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υπογράμμισε πως ο σύντροφός της είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο άτομο που δεν έχει πειράξει ποτέ άνθρωπο ή ζώο, ενώ διευκρίνισε πως οι φωνές που ακούστηκαν τις προηγούμενες ημέρες οφείλονταν στην ψυχολογική πίεση και την αναστάτωση της στιγμής.

Το χρονικό της αστυνομικής επέμβασης

Η αστυνομική κινητοποίηση ξεκίνησε όταν γείτονες ειδοποίησαν για φωνές και ένταση στην γειτονιά, γεγονός που οδήγησε στην άμεση άφιξη δυνάμεων της Ομάδας ΔΙΑΣ, διαπραγματευτή, αλλά και ανδρών της ΕΚΑΜ στο σημείο.

Παρά τις αρχικές αναφορές για πιθανή κατοχή χειροβομβίδας ή μαχαιριού, οι έρευνες των αστυνομικών μετά την είσοδό τους στο διαμέρισμα επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε κανενός είδους οπλισμός. Η 44χρονη άνοιξε η ίδια την πόρτα στους αστυνομικούς, ενώ ο 49χρονος ακινητοποιήθηκε χωρίς να προβάλει αντίσταση. Στη συνέχεια και οι δύο μεταφέρθηκαν σε ψυχιατρική κλινική για την παροχή της απαραίτητης φροντίδας.