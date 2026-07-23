«Τσακωθήκαμε και τότε άρπαξα το κεφάλι του και το χτυπούσα σε έπιπλα και τοίχους με όλη μου τη δύναμη» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ο 28χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.

Στην κατάθεσή του είπε πως οι λόγοι ήταν προσωπικοί και ειδικότερα σεξουαλικής φύσεως, ισχυρισμός που μένει ωστόσο να αποδειχθεί, καθώς μπορεί ο δράστης να τον ανέφερε για να δημιουργήσει κάποιο ελαφρυντικό.

Όπως είπε στους αστυνομικούς, το θύμα τού πρότεινε να πάνε στο σπίτι του για να του κρατήσει συντροφιά έναντι αμοιβής. Στο σημείο εκείνο και ενώ είχαν ήδη μπει στο γραφείο του ποινικολόγου, διαφώνησαν ως προς τον χρόνο, που θα δινόταν το αντίτιμο. Ο δράστης φαίνεται πως το απαίτησε άμεσα και με βίαιο τρόπο ακολούθησε η συμπλοκή και τα απανωτά χτυπήματα στο θύμα του.

Υπενθυμίζεται ότι το 2004 το θύμα είχε συλληφθεί για παρενόχληση σε ανήλικο Αλβανό αλλά το 2006 στη δίκη αθωώθηκε, γιατί δεν αποδείχτηκαν οι ισχυρισμοί.

Ο 73χρονος ποινικολόγος βρέθηκε αιμόφυρτος στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, γυμνός και σε εμβρυακή στάση, με πολλαπλά χτυπήματα σε κεφάλι και θώρακα, που επέφεραν τον θάνατο σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. Το αποτρόπαιο θέαμα αντίκρυσαν τα δύο 16χρονα κορίτσια του, που τον αναζητούσαν για ώρες και τελικά άνοιξαν το γραφείο με την βοήθεια του θυρωρού του κτηρίου.

Στον εισαγγελέα ο δράστης

Ο 28χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για να του απαγγελθούν κατηγορίες για την στυγερή δολοφονία του ποινικολόγου.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 28χρονου, οι δύο άντρες γνωρίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας μέσω κοινής παρέας. Στη συνέχεια, ο δικηγόρος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει, ωστόσο έκαναν μια στάση στο γραφείο του 73χρονου.

Βίντεο άλλωστε, από την περιοχή δείχνει τους δύο άντρες να διασχίζουν την νύχτα της Δευτέρας τον δρόμο έξω από το γραφείο του ποινικολόγου:

Εκεί, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέσπασε έντονος καβγάς. Ο δράστης υποστήριξε ότι άρπαξε τον ποινικολόγο και άρχισε να χτυπάει το κεφάλι του στους τοίχους και σε έπιπλα (κομοδίνα) μέχρι που το θύμα έχασε τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια, αφού αφαίρεσε χρήματα και ένα λάπτοπ, τον εγκατέλειψε νεκρό στο πάτωμα και τράπηκε σε φυγή.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης επιβεβαιώνουν την αγριότητα της επίθεσης, καθώς ο θάνατος του 73χρονου προήλθε από σφοδρά χτυπήματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι.

Πώς εξιχνιάστηκε η υπόθεση

Η ΕΛ.ΑΣ. έφτασε στα ίχνη του 28χρονου μέσα από την αξιοποίηση γενετικού και βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Η ταυτοποίησή του ολοκληρώθηκε όταν τα εγκληματολογικά εργαστήρια εντόπισαν τα δακτυλικά του αποτυπώματα στο σημείο του εγκλήματος.

Όπως διαπιστώθηκε, ο συλληφθείς είναι σεσημασμένος και είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, υπόθεση για την οποία είχε εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης το 2026.

Υπενθυμίζεται ότι τον άτυχο ποινικολόγο εντόπισαν νεκρό, χωρίς τα ρούχα του, οι ανήλικες κόρες του το βράδυ της Τρίτης, σχεδόν δηλαδή 24 ώρες μετά την δολοφονία του.