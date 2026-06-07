Αναστάτωση προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία της Εύβοιας μετά τους ισχυρούς σεισμούς των 5,2 και 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 7 Ιουνίου. Στη συνέχεια, καταγράφηκαν μικρότερου μεγέθους μετασεισμικές δονήσεις, οι οποίες «συνέβαλαν» στο να δημιουργηθούν υλικές ζημιές στο Προκόπι Ευβοίας.

Παράλληλα, στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο, στο οποίο φαίνεται ξεκάθαρα το πόσο ταρακουνήθηκε η περιοχή.

Δείτε βίντεο από την ώρα που ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ «χτύπησε» το Προκόπι Ευβοίας:

Βίντεο που καταγράφηκαν από κάμερες καταστημάτων την ώρα των δονήσεων:

O Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης ανέφερε στο evima.gr ότι υπήρξαν πράγματι ζημιές από τους σεισμούς σε σπίτια, μαγαζιά και κτήρια.

Δείτε βίντεο και εικόνες:

Σημειώνεται πως έγιναν ζημιές και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έξω από το Προκόπι, όπου εκείνη την ώρα γινόταν βάφτιση, με αποτέλεσμα ο ιερέας να πεταχτεί έξω.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε και μια κατολίσθηση στη θέση Δερβένι. Ωστόσο, χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή και απομακρύνθηκαν οι πέτρες από το οδόστρωμα.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Μετά τις σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8 4,3 και 5,2 Richter, που εκδηλώθηκαν στις 12:58, 13:00 και 13:02 αντίστοιχα σήμερα Κυριακή, 07 Ιουνίου 2026 με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή του Προκοπίου Ευβοίας, κινητοποιήθηκαν άμεσα όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.

Μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων.

Με εντολή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η Ε.Μ.Α.Κ.

Επίσης, 20 οχήματα με τα πληρώματά τους από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Εύβοιας περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, ενώ ομάδα έρευνας διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή των σεισμικών δονήσεων.

Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών».

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

«Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επικοινωνία με τον Δήμαρχο της περιοχής και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης μετά τις σεισμικές δονήσεις που εκδηλώθηκαν στη Βόρεια Εύβοια.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, καταγράφηκαν διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές αρχές για την αποτίμηση της κατάστασης.

Σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα από τους ελέγχους που διενεργούνται στην περιοχή, έχουν καταγραφεί κατάπτωση τοίχου σε οικία και περιορισμένες ρωγμές σε ορισμένες κατοικίες καθώς και μικρής έκτασης κατολισθήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές.

Ο κ. Τουρνάς μεταβαίνει με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής κ. Πέτρο Καμπούρη για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπι και Δαφνούσα.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε διαρκή παρακολούθηση της κατάστασης και θα προβεί άμεσα σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο».