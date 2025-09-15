Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για την οικονομία των νησιών μας, προσελκύοντας επισκέπτες υψηλού επιπέδου και ενισχύοντας τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού. Ωστόσο, παρά τα σημαντικά οφέλη που προσφέρει ο κλάδος του yachting, ανακύπτουν φαινόμενα που απειλούν την αξιοπιστία και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλιακής υποδομής.

Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα που παρατηρείται σε περιοχές όπως η Σάμη και ευρύτερα η Κεφαλονιά, όπου έχουν καταγραφεί πρακτικές υπερβολικών χρεώσεων από πράκτορες του θαλάσσιου τουρισμού. Τέτοιες πρακτικές όχι μόνο πλήττουν την εικόνα του ελληνικού yachting, αλλά και δυσχεραίνουν την εργασία των επαγγελματιών στα σκάφη αναψυχής με ελληνική σημαία, υπονομεύοντας την ομαλή ανάπτυξη του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.) επιθυμεί να αναδείξει το ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα και να προτείνει μέτρα που θα διασφαλίζουν τη διαφάνεια, την επαγγελματική δεοντολογία και την προστασία των εμπλεκόμενων επαγγελματιών.

Στην επιστολή του προς του αρμόδιους φορείς αναφέρει:

Η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.) επιθυμεί να σας εκθέσει ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα που αφορά τους πράκτορες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο του θαλάσσιου τουρισμού στη Σάμη και ευρύτερα στην Κεφαλονιά.

Έχει καταγγελθεί ότι οι χρεώσεις που επιβάλλονται στους ενδιαφερόμενους υπερβαίνουν κατά τρεις και τέσσερις φορές τις αντίστοιχες χρεώσεις σε άλλα νησιά, γεγονός που πλήττει την εικόνα του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού και του yachting και είναι κατά των εργαζόμενων και των συναδέρφων στα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής με ελληνική σημαία.

Οι υπερχρεώσεις αυτές αλλοιώνουν την ανταγωνιστικότητα, αποθαρρύνουν τον τουρισμό και επιφέρουν αρνητικό αντίκτυπο τόσο στην τοπική όσο και στη γενικότερη εθνική οικονομία.

Ζητούμε:

Υποχρεωτική δημοσιοποίηση κοστολογίων εκ μέρους των πρακτόρων πριν την έναρξη κάθε τουριστικής περιόδου, ώστε να υπάρχει διαφάνεια και σαφής ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Άμεση αυστηροποίηση των ελέγχων για την αποτροπή αντιεπαγγελματικών συμπεριφορών που δυσφημούν τον θαλάσσιο τουρισμό.

Θεσμική προστασία του yachting και των εμπλεκόμενων επαγγελματιών, ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα υπερχρεώσεων που μπορούν να χαρακτηριστούν καταχρηστικά και να θεωρηθούν παραπλανητικές πρακτικές.

Η χώρα μας, και ιδίως τα Ιόνια νησιά, προσελκύουν υψηλής ποιότητας τουρισμό. Είναι επιβεβλημένο να διασφαλιστεί ότι η εμπειρία των επισκεπτών θα αντανακλά τον επαγγελματισμό και την ποιότητα που επιθυμούμε να προβάλλουμε διεθνώς. Οι υπερβολικές χρεώσεις δεν αποτελούν εικόνα αντάξια του ελληνικού τουρισμού και του γοήτρου που οφείλουμε να προστατεύσουμε.

Οι Λιμενικές Αρχές οφείλουν να διασφαλίζουν την προστασία των επαγγελματιών του κλάδου μας, αποτρέποντας φαινόμενα αισχροκέρδειας, μέσω της θέσπισης ανώτατων ορίων (πλαφόν) στις χρεώσεις για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία, όπως απόπλου, κατάπλου, υπηρεσίες πρακτόρευσης και λοιπές δραστηριότητες.

Παράλληλα, κρίνεται αναγκαίο να υπάρχει επίσημος τιμοκατάλογος, κατατεθειμένος στο εκάστοτε Λιμεναρχείο και για την κάθε υπηρεσία να δίνονται τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα μετά την ολοκλήρωση της. Δηλαδή για την κάθε υπηρεσία που χρεώνει ο εκάστοτε πράκτορας, να υπάρχει και η αντίστοιχη χρέωση δημοσιευμένη. Δεν είναι εύλογο το γεγονός ότι, ενώ σε άλλα νησιά για τις ίδιες υπηρεσίες οι χρεώσεις κυμαίνονται μεταξύ 100–200€, στην Κεφαλονιά και ειδικότερα στη Σάμη, να ανέρχονται ακόμη και στα 600€.