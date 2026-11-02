Παγίδα σε γνωστούς καλλιτέχνες, αθλητές, εφοπλιστές, επιχειρηματίες και χιλιάδες πολίτες που ευαισθητοποιούνταν με ιστορίες παιδιών που είχαν ανάγκη βοήθειας, έστηνε το κύκλωμα της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη, που θα απολογηθεί αυτή την εβδομάδα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Η υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβε έξι άτομα, μεταξύ αυτών και τον 37χρονο ιδρυτή. Στο πλευρό του ως εμπλεκόμενη φέρεται και η 35χρονη σύντροφός του, που θεωρείται ηγετικό μέλος στην απάτη. Το κύκλωμα εκμεταλλευόταν τον ανθρώπινο πόνο για να προσεταιριστεί φιλανθρωπίες και κεφάλαια που μετά τα μέλη της σπαταλούσαν αλόγιστα, δίνοντας ψίχουλα στα παιδιά που είχαν πραγματκά ανάγκη για θεραπείες και νοσηλεία.

Πώς παγίδευσαν τον Νίκο Οικονομόπουλο

Το κύκλωμα της αμαρτωλής ΜΚΟ δοκίμαζε να προσεγγίσει ανθρώπους γνωστούς για την φιλανθρωπική τους δράση με οικονομική επιφάνεια. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος για όσα έκαναν για να πιάσουν στα δίκτυα τους τον Νίκο Οικονομόπουλο και να τον πείσουν να τους δώσει χρήματα.

«ΑΡΧΗΓΟΣ»: Έλα αγάπη μου.

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ «ΑΡΧΗΓΟΥ»: Το σήκωσε το τηλέφωνο, απάντησε ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ και λέει πείτε μου αύριο. Καλύτερα αγάπη μου να τον πούμε αύριο ένα σχετικά μικροποσό, να τον πούμε γι’ αυτό καλύπτει αυτά και αυτά ακριβώς και αν είναι να το βάλει αγάπη μου. Εντάξει;

«ΑΡΧΗΓΟΣ»: Ναι, ναι εννοείται μπράβο.

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ «ΑΡΧΗΓΟΥ»: Άιντε μωράκι μου φιλάκια πολλά πολλά πολλά.

«ΑΡΧΗΓΟΣ»: Φιλιά.

Την ίδια ώρα, τα χρήματα που συγκέντρωναν -ξεπέρασαν συνολικά τα 5,8 εκατομμύρια- κατέληγαν να χρηματοδοτούν την ανάγκη για χλιδάτη ζωή των μελών του κυκλώματος, που έκλειναν σουίτες σε πολυτελή ξενοδοχεία, έκαναν ταξίδια και βόλτες με γιοτ στην Μύκονο, με τα κεφάλαια που προορίζονταν δήθεν για να βοηθήσουν παιδιά που είχαν πραγματικά ανάγκη από κρίσιμες θεραπείες.

Η σουίτα σε πολυτελές ξενοδοχείο της Αθήνας

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ «ΑΡΧΗΓΟΥ»: Θέλω να κάνω μία κράτηση.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ: Για πότε;

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ «ΑΡΧΗΓΟΥ»: Θέλω, μία Νοεμβρίου, δύο Νοεμβρίου, αναχώρηση τρεις.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ: Είστε από κάποια εταιρεία, είστε ιδιώτης;

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ «ΑΡΧΗΓΟΥ»: Είμαστε regular σε σας, δείτε λίγο Φιρινίδης.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ: Οκ, μισό λεπτάκι, δίκλινο θέλουμε; Δύο άτομα θα είστε;

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ «ΑΡΧΗΓΟΥ»: Μια σουίτα κλείνουμε πάντα, την Νιάρχος.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ: Μισό λεπτάκι λίγο να δω. Δώστε μου μισό λεπτό. Μ’ ακούτε;

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ «ΑΡΧΗΓΟΥ»: Βεβαίως.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ: Ναι, ε συγνώμη για την αναμονή, υπάρχει η Junior σουίτα διαθέσιμη. Ε, είναι στα 410 ευρώ με το πρωινό συν 15% ο φόρος κλιματικής αλλαγής.

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ «ΑΡΧΗΓΟΥ»: Οκ, ναι το ξέρουμε αυτό σας λέω.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ: Α ωραία.

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ «ΑΡΧΗΓΟΥ»: Ερχόμαστε συνέχεια εκεί γι’ αυτό σας είπα να δείτε λίγο το όνομα μας, για να καταλάβετε ποιο δωμάτιο κλείνουμε πάντα.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ: Ωραία.

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ «ΑΡΧΗΓΟΥ»: Στο όνομα ΦΙΡΙΝΙΔΗΣ

Οι βόλτες με γιοτ στην Μύκονο

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ «ΑΡΧΗΓΟΥ»: Το κρουαζιερόπλοιο αυτό, το γιοτ, μας βγήκε 250, το γιοτ. Εντάξει;

ΦΙΛΗ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ «ΑΡΧΗΓΟΥ»: Και πόση ώρα σας έκανε;

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ «ΑΡΧΗΓΟΥ»: Ε, μας έκανε δυο ώρες; Αυτοί θέλουν άτομα να κάνουν κατανάλωση. Κατάλαβες;

ΦΙΛΗ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ «ΑΡΧΗΓΟΥ»: Ναι, ναι, ναι.

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ «ΑΡΧΗΓΟΥ»: Αυτός σου λέω έκλεινε πάντα στον ΑΤΖΟΥΝ. Δηλαδή σκέψου ότι εμένα μου κλείσανε στη Μύκονο στο, πως λέγεται μωρέ; Όχι στο ΝΑΜΜΟS, πως λέγεται; Στο ΖUΜΑ, και νομίζανε είμαι μία γκόμενα του ΑΤΖΟΥΝ και μου μιλούσαν Τουρκικά.