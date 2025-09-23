Στην καρδιά της Αρκάσας, στη νοτιοδυτική Κάρπαθο, σώζεται ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του νησιού: η εκκλησία της Παναγίας Μαρμαρινής. Βρίσκεται ανατολικά του οικισμού, σε μια περιοχή γεμάτη ιστορία και παραδόσεις που χάνονται μέσα στους αιώνες.

Η Παναγία Μαρμαρινή χρονολογείται στη μεσοβυζαντινή περίοδο, περίπου από τον 9ο έως τον 12ο αιώνα. Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα σωζόμενα εκκλησάκια της Καρπάθου, που μαρτυρά τη βαθιά θρησκευτικότητα και την αδιάλειπτη παρουσία της πίστης στο νησί.

