Η διάσημη παραγωγός Ντάνα Έντεν, δημιουργός της σειράς «Τεχεράνη», είναι η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή χθες βράδυ σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας.

Οι πρώτες πληροφορίες παραπέμπουν σε αυτοκτονία καθώς γύρω της βρέθηκαν χάπια και άτομο από το συγγενικό της περιβάλλον δήλωσε πως αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 52χρονη γυναίκα, διέμενε στο ξενοδοχείο επί της οδού Λέκκα, όπου είχε καταλύσει από τις 4 Φεβρουαρίου. Η Ντάνα Έντεν βρισκόταν στην Αθήνα για τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της δημοφιλούς σειράς «Τεχεράνη», που γυριζόταν στη χώρα μας, με επιχορήγηση που πήρε από το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ).

Η δημοφιλής σειρά, μάλιστα, είχε μετατρέψει κεντρικά σημεία των Αθηνών όπως το Πεδίον του Άρεως, την πλατεία Θεάτρου και την πλαϊνή είσοδο της Τραπέζης της Ελλάδας σε τμήματα της … Τεχεράνης, ενώ το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και το Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι, που παραχωρήθηκαν για τα γυρίσματα, έγιναν αγνώριστα καθώς για τις ανάγκες του σίριαλ, τοποθετήθηκαν πινακίδες και επιγραφές στα φαρσί.

Πώς βρέθηκε νεκρή η Ντάνα Έντεν

Το άψυχο σώμα της 52χρονης παραγωγού του σίριαλ, που φέρεται να είχε μώλωπες στα άκρα και στον λαιμό, εντόπισε χθες βράδυ ο αδελφός της, ο οποίος την καλούσε για ώρες στο κινητό της τηλέφωνο, αλλά δεν έδινε σημεία ζωής.

Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής και ήδη παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνουν καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Την είδηση του θανάτου της Έντεν, μεταδίδουν σήμερα και τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, που φιλοξενούν αφιερώματα για τη ζωή και την πορεία της.

Η διαδρομή της γνωστής παραγωγού

Η Έντεν ξεκίνησε την καριέρα της στην τηλεόραση, όταν έκανε την παραγωγή του πιλοτικού επεισοδίου της σειράς Chalomot Ne’urim, η οποία προβλήθηκε το 1998. Έκτοτε, είχε γίνει μια από τις πιο διάσημες γυναίκες παραγωγούς του Ισραήλ, εργαζόμενη σε σειρές όπως τα Saving the Wildlife, She Has It, Magpie και Shakshouka .

Το 2007, η Eden συνεργάστηκε με την παραγωγό Shula Spiegel για να ιδρύσουν την Donna and Shula Productions, μέσω της οποίας παράγονται η ταινία Tehran και πολλά άλλα έργα της Eden.

«Είμαστε σοκαρισμένοι και λυπημένοι από τον πρόωρο θάνατο της αγαπημένης μας φίλης και συνεργάτιδας, Dana Eden», δήλωσαν οι Donna and Shula Productions στο Walla . «Η Dana, μια χαρισματική και διεθνώς αναγνωρισμένη δημιουργός, δραστηριοποιείται στον χώρο για πάνω από τριάντα χρόνια και τα τελευταία δεκαοκτώ χρόνια στην εταιρεία παραγωγής Dana and Shula Productions έχει κερδίσει πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου ενός βραβείου Emmy για την παραγωγή της διεθνούς σειράς «Tehran».

Το KAN, ένα μεγάλο ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο που συνεργάστηκε με την Eden, εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατό της, λέγοντας ότι «Είμαστε λυπημένοι από τον θάνατο της φίλης και συνεργάτιδάς μας σε μια μακρά σειρά παραγωγών, σειρών και προγραμμάτων. Η Dana ήταν από τις υψηλόβαθμες προσωπικότητες της ισραηλινής τηλεοπτικής βιομηχανίας και ήταν κεντρική φυσιογνωμία στη δημιουργία και την ηγεσία μερικών από τις πιο εξέχουσες και επιδραστικές παραγωγές μας».