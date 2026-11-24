Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού διαλόγου για το μέλλον της δημόσιας υγείας βρίσκεται η Πάτρα, καθώς από τις 24 έως τις 27 Νοεμβρίου 2026 φιλοξενεί την 31η Ετήσια Συνάντηση του Δικτύου Περιφερειών για την Υγεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Ρίο, με οικοδεσπότη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη.

Με κεντρικό σύνθημα «Γεφυρώνοντας τη Γνώση και τη Δράση: Οι Περιφέρειες Διαμορφώνουν το Μέλλον της Υγείας», η συνάντηση συγκεντρώνει πολιτικούς εκπροσώπους, τεχνοκράτες, ακαδημαϊκούς και ειδικούς δημόσιας υγείας από 42 περιφέρειες 25 χωρών, καθώς και 10 συνεργαζόμενους οργανισμούς.

Οι παρεμβάσεις και τα μηνύματα των επικεφαλής

Στον πυρήνα της φετινής συνάντησης βρίσκεται η ανάγκη μεταφοράς της επιστημονικής γνώσης σε απτές πολιτικές δημόσιας υγείας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στο μήνυμά της προς τους συνέδρους, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Άννα Μαστοράκου, συνδέει τις σύγχρονες προκλήσεις της υγείας με την κοινωνική συνοχή και τις αξίες του Ολυμπιακού Πνεύματος που γεννήθηκαν στην Αρχαία Ολυμπία:

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η υγεία διαμορφώνεται εκεί όπου οι άνθρωποι ζουν, μαθαίνουν, εργάζονται και συνδέονται, και ότι οι ανθεκτικές κοινότητες χτίζονται μέσα από τη συνεργασία, την καινοτομία και τη σταθερή δέσμευση να μην μείνει κανείς πίσω. Όπως ακριβώς το Ολυμπιακό ιδεώδες προάγει την ευημερία, τη συμπερίληψη, την αλληλεγγύη και την ανθρώπινη ανάπτυξη, έτσι και οι συλλογικές μας προσπάθειες επιδιώκουν να δημιουργήσουν υγιέστερες, ισχυρότερες και πιο ανθεκτικές κοινότητες για όλους».

Από την πλευρά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η Συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιφερειών για την Υγεία, Dr. Kira Fortune, υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο της περιφερειακής διακυβέρνησης απέναντι στις πολυεπίπεδες κρίσεις της εποχής:

«Οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας αυξάνονται σε κλίμακα και πολυπλοκότητα: διευρυνόμενες ανισότητες στην υγεία, κλιματικές και περιβαλλοντικές πιέσεις, γήρανση του πληθυσμού και συστήματα υγείας που καλούνται να κάνουν περισσότερα με λιγότερους πόρους. Κανένα επίπεδο διακυβέρνησης δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει μόνο του. Οι περιφέρειες είναι το σημείο όπου η εθνική φιλοδοξία συναντά την τοπική πραγματικότητα και όπου οι λύσεις δοκιμάζονται, προσαρμόζονται και αποδεικνύονται».

Η ίδια καλεί τα μέλη του Δικτύου να προχωρήσουν σε ακόμη πιο τολμηρές συνέργειες, τονίζοντας την ανάγκη «να μετατρέψουμε τα επιστημονικά δεδομένα σε πολιτική, την πολιτική σε πράξη και την πράξη σε μαθήματα που ταξιδεύουν πέρα από τα σύνορα».

Ο ρόλος των περιφερειών στις σύγχρονες προκλήσεις υγείας

Το Δίκτυο Περιφερειών για την Υγεία του ΠΟΥ, το οποίο λειτουργεί από το 1992, αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της περιφερειακής και τοπικής διακυβέρνησης στη μετατροπή των εθνικών στρατηγικών σε απτές πολιτικές για τους πολίτες.

Οι θεματικοί άξονες και το πρόγραμμα του τετραημέρου

Η ατζέντα της 31ης Ετήσιας Συνάντησης εστιάζει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία, την ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, τη διατομεακή καινοτομία, την ψυχική υγεία, την προαγωγή της υγείας και την υγιή γήρανση.

Ενδεικτικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Τρίτη 24 Νοεμβρίου: Αφίξεις συνέδρων, εγγραφές και δεξίωση καλωσορίσματος.