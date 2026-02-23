Σε ιδιαίτερα οικείο, ζεστό και γιορτινό κλίμα, με επαγγελματίες του yachting, του θαλάσσιου τουρισμού, ανθρώπους της πολιτικής και της δημόσιας ζωής να δίνουν το «παρών», η ΠΕΠΙΕΘ έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της στην CAVA HALARI CHOIX WINE CONCEPT STORE στον Πειραιά.

Με αφορμή τη νέα χρονιά και τη νέα θητεία της ΠΕΠΙΕΘ, η βραδιά ήταν γεμάτη τιμητικές βραβεύσεις και αληθινές ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη διαφορά. Ανθρώπων που μοχθούν καθημερινά για τη θάλασσα, αλλά και άλλων που στηρίζουν έμπρακτα τον κλάδο του yachting και του θαλάσσιου τουρισμού.. Με λίγα λόγια έθεσε για μια ακόμη φορά στο επίκεντρό της τον «άνθρωπο»!

Την εκδήλωση πλαισίωσαν οι λαμπεροί παρουσιαστές Ναταλί Κάκκαβα και Γρηγόρης Γκουντάρας, οι οποίοι προσέδωσαν δυναμισμό, κομψότητα και άρτια ροή στο πρόγραμμα της βραδιάς.

Ο Σύλλογος «Οι Ήρωες της BPAN» βραβεύτηκε για τον αγώνα ενημέρωσης και στήριξης γύρω από τη σπάνια ασθένεια BPAN. Την τιμητική διάκριση παρέλαβαν οι ιδρυτές του Συλλόγου, Νάντια Τζιώλα και Μιχάλης Κουζιάκης, δύο άνθρωποι που με επιμονή, ευαισθησία και αφοσίωση στηρίζουν καθημερινά οικογένειες και ασθενείς, δίνοντας φωνή σε μια σπάνια αλλά υπαρκτή ανάγκη της κοινωνίας. Παράλληλα, η δασκάλα Παναγιώτα Διαμαντή τιμήθηκε για το έργο της «Νέα Ζωή στο Χωριό» στη Φουρνά Ευρυτανίας και τη διεθνή της διάκριση στο Global Teacher Prize 2026.

Ξεχωριστή θέση στην εκδήλωση κατέλαβαν τα παιδιά της Ομάδας Ρομποτικής Project ARES από το 4ο Λύκειο Γαλατσίου, τα οποία τιμήθηκαν για τη σπουδαία διεθνή τους διάκριση. Η ταλαντούχα μαθητική ομάδα κατέκτησε τη 2η θέση παγκοσμίως στην World Robot Olympiad 2025 (WRO 2025), αποδεικνύοντας πως η νέα γενιά διαθέτει γνώση, όραμα και καινοτόμο σκέψη. Στο βήμα ανέβηκαν η καθηγήτρια και προπονήτριά τους Ευθυμία Παπακυρίλλου, καθώς και οι μαθητές Ηλίας–Ευάγγελος Βαρδάκας, Σταύρος Γιαννόπουλος και Αθανάσιος Συναδινός, οι οποίοι με σκληρή δουλειά, ομαδικό πνεύμα και υψηλή τεχνική κατάρτιση κατάφεραν να διακριθούν σε έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους διαγωνισμούς ρομποτικής.

Η πιο ξεχωριστή στιγμή ήταν η τιμή στον αείμνηστο Ανδρέα Αραχωβίτη, σημαιοφόρου του Λιμενικού Σώματος, που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Άστρος Κυνουρίας. Μέσα σε κλίμα σεβασμού και συγκίνησης, την πλακέτα παρέλαβε ο κος Γιάννης Δαλιάνης — αδερφικός, οικογενειακός φίλος και συμμαθητής του Ανδρέα.

Καθοριστική βαρύτητα είχε η τιμητική μνεία στον καπετάνιο Δημήτρη Διολέττα, ο οποίος με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα καθήκοντος έσωσε βρέφος μόλις τριών μηνών εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας στη θαλάσσια διαδρομή Σκιάθου–Βόλου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Χρήστο Καπετάνο, ο οποίος συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάδειξη του χρόνιου ζητήματος της φορολόγησης των ναυτικών στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής μέσα από στοχευμένες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Με σταθερή παρουσία και τεκμηριωμένο λόγο, έφερε το θέμα στο προσκήνιο, ενισχύοντας τον δημόσιο διάλογο και αναδεικνύοντας την ανάγκη για δίκαιη και βιώσιμη λύση.

Παράλληλα, βαθιά σημασία αποτέλεσε η βράβευση του αντιναυάρχου Λ.Σ. Τρύφωνα Κοντιζά, αρχηγού του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, για τη διαρκή συνεργασία και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Την πλακέτα παρέλαβαν εκ μέρους του Αρχηγού η Πλοίαρχος Φωτεινή Βερναρδάκη, Διευθύντρια του Επιτελείου Λ.Σ., και ο Πλωτάρχης Απόστολος Σωτηρόπουλος, Υπασπιστής του Αρχηγού, μεταφέροντας το μήνυμα συνέχειας, ευθύνης και αφοσίωσης στην αποστολή του Σώματος.

Στο ίδιο πλαίσιο, τιμητική πλακέτα απονεμήθηκε στον Ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόδρα, για την παρέμβασή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την ίση μεταχείριση και τα δικαιώματα των γυναικών στη ναυτική εργασία. Στην πρωτοβουλία του συνυπέγραψαν οι ευρωβουλευτές Ελεονώρα Μελέτη και Ελίζα Βόζενμπεργκ, ενισχύοντας το μήνυμα υπέρ της ισότητας και της θεσμικής κατοχύρωσης των εργασιακών δικαιωμάτων στον ναυτιλιακό τομέα.

Όσον αφορά την πολιτική ηγεσία, τιμήθηκε ο Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τη διαρκή και ουσιαστική στήριξή του στην αναβάθμιση των υπηρεσιών yachting, καθώς και για τη συνολική βελτίωση της ναυτιλιακής λειτουργίας στη χώρα. Η συμβολή του κρίνεται καθοριστική στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού και στη διαμόρφωση ενός πιο σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου λειτουργίας.

Τον Υπουργό εκπροσώπησε στην εκδήλωση ο Πλοίαρχος Λ.Σ. Ρούσσος Εμμανουήλ, Διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος μετέφερε το μήνυμα της πολιτικής ηγεσίας για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και έμπρακτη στήριξη του κλάδου.

Τη βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους αγαπημένοι καλλιτέχνες του ελληνικού μουσικού χώρου, ο BO, ο Μανώλης Κονταρός και η Βασιλική Κατερίνη, προσθέτοντας λάμψη, θετική ενέργεια και ξεχωριστό παλμό στη διοργάνωση.

Η ΠΕΠΙΕΘ και ο Cpt Dr. Γιώργος Βάλλης ξεκινούν τη νέα χρονιά και τη νέα θητεία με ελπίδα και μια βασική προτεραιότητα…Την «ασφάλεια» του ναυτικού, του ανθρώπου και της… θάλασσας.

Γιατί η θάλασσα θέλει ανθρώπους και οι άνθρωποι χρειάζονται… πράξεις, ασφάλεια και δικαιώματα!

Δείτε φωτογραφίες εδώ