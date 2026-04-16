Της Λυδίας Παππά

Το μεσημέρι της Τετάρτης ένας άνδρας 66 ετών δίνει κατάθεση στους αστυνομικούς της Πρέβεζας προβάλλοντας έναν ισχυρισμό για τη Μυρτώ που έρχεται σε αντίθεση με τα όσα έχει καταθέσει ο 23χρονος κατηγορούμενος που ήταν μαζί της.

Παρέδωσε μάλιστα και μηνύματα για να αποδείξει τα όσα είπε. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, που παρουσιάζει η «Ζούγκλα», δήλωσε ότι γνώρισε μέσω Whats up την 19χρονη συνομιλώντας τόσο με την ίδια, όσο και με τον 23χρονο που τον είχε γνωρίσει πριν από ένα χρόνο». Οι συζητήσεις μας στην ομαδική συνομιλία ήταν κοινωνικού χαρακτήρα», τόνισε.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα όσα ισχυρίστηκε για το μοιραίο βράδυ:

«Στις 13.04.2026, και ώρα 23:38, δέχθηκα βιντεοκλήση από το τηλέφωνο με προφίλ Μυρτώ Α… η οποία κράτησε 13 λεπτά και στην οποία η κοπέλα ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μου ανέφερε ότι είχε φύγει από το σπίτι της και θα διανυκτέρευε στα παγκάκια, λέγοντάς μου ότι δεν έχει καθόλου χρήματα μαζί της. Εγώ της πρότεινα να επιστρέψει στο σπίτι της ή σε κάποιο φιλικό σπίτι και μου απάντησε ότι δεν έχει κανέναν, θα μείνει στα παγκάκια, πράγμα το οποίο έχει ξανακάνει στο παρελθόν».

Στην κατάθεσή του υποστηρίζει ότι της πρότεινε να της στείλει χρήματα προκείμενου να πάει σε κάποιο ξενοδοχείο και την επόμενη ημέρα να σκεφτεί με ψυχραιμία τι θα κάνει.

«Τη ρώτησα να μου πει κάποιο λογαριασμό Τράπεζας και μου υπέδειξε να της τα στείλω με IRIS και της έστειλα 220 ευρώ. Εκεί διαπίστωσα και το επίθετό της που δεν γνώριζα πριν.

Τελευταία επικοινωνία που είχα μαζί της ήταν στις 04:02 της 14/04/2026, για διάστημα δύο λεπτών ύστερα από βιντεοκλήση που μου έκανε η ίδια. Διαπίστωσα ότι βρίσκονταν σε δωμάτιο ξαπλωμένη και σε καλύτερη κατάσταση από την προηγούμενη βιντεοκλήση που μιλήσαμε. Η κλήση διακόπηκε διότι κάποιος-οι μπήκαν στο δωμάτιο και η τελευταία λέξη που συγκράτησα ήταν η λέξη Δημήτρης, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, γιατί την διέκοψε απότομα».

Στις πέντε το πρωί έμαθε από τον 23χρονο, ότι η 19χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με τον κατηγορούμενο να τον ρωτά τι να κάνει με το κινητό της και τον ίδιο να του λέει να το πάει στην κοπέλα.

Το πρωί έμαθε ότι πέθανε. Ο 23χρονος από την πλευρά του στην προανακριτική του κατάθεση δεν κάνει καμία αναφορά σε αυτά που λέει ο 66χρονος, αντιθέτως, παρουσιάζει μια απόλυτα φυσιολογική έξοδο με τη Μυρτώ που κατέληξε στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο για να χαλαρώσουν και να κάνουν Τικ Τοκ.