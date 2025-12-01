Οι μεγάλες δυνατότητες της περιφέρειας Ηπείρου, αλλά και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μετεξελιχθεί σε έναν ανταγωνιστικό και ποιοτικό τουριστικό προορισμό βρέθηκαν στο επίκεντρο του 8ου Περιφερειακού Συνεδρίου που πραγματοποίησε σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Ν. Ιωαννίνων στο Γ.Α.Κ. – Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της ΠΟΞ, Γιάννης Χατζής, η περιφέρεια της Ηπείρου αντιπροσωπεύει τον τύπο προορισμού όπου κρίνεται στην πράξη η αποτελεσματικότητα κάθε εθνικής στρατηγικής για τουρισμό δώδεκα μηνών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Συνέδριο της ΠΟΞ διεξάγεται σε μια στιγμή που ο κλάδος εισέρχεται σε φάση στρατηγικής μετάβασης. Οι λύσεις, όπως τόνισε, οφείλουν να ξεκινούν από τη βάση και να καταλήγουν στην κορυφή, ώστε να αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και να διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ανθεκτικό και εφαρμόσιμο.

«Ο ελληνικός τουρισμός στηρίζεται σε μια πολύ συγκεκριμένη επιχειρηματική γεωγραφία: χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η βιωσιμότητα αυτού του επιχειρηματικού μοντέλου έχει άμεση επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα ολόκληρου του τουριστικού οικοσυστήματος», ανέφερε ο κ. Χατζής και συμπλήρωσε ότι κάθε στρατηγική κατεύθυνση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τρία κρίσιμα δεδομένα:

-Πρώτον, τη δυσκολία πρόσβασης στη τραπεζική χρηματοδότηση για μεγάλο μέρος του κλάδου. Και είναι αυτονόητο, ότι χωρίς χρηματοδότηση προσαρμοσμένη σε μικρές επιχειρήσεις, η απαίτηση για συνεχείς επενδύσεις σε ποιότητα, ψηφιακή και πράσινη συμμόρφωση παραμένει γράμμα κενό.

-Δεύτερον, τη σημασία των υποδομών και της συνοχής των τοπικών κοινωνιών. Σε περιφερειακούς προορισμούς – όπως η Ήπειρος – οι ανάγκες αφορούν όχι μόνο μεταφορές, αλλά και υγεία, παιδεία, στέγαση εργαζομένων, ψηφιακές υποδομές. Χωρίς αυτά οι περιφέρειες θα ερημώνουν και συνεπώς κανένας προορισμός δεν μπορεί να στηρίξει σταθερά μια τουριστική ανάπτυξη.

-Τρίτον, την ανάγκη θεσμικής ισονομίας. Όλες οι μορφές τουριστικής διαμονής, όσο και να προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από την οικονομία διαμοιρασμού, οφείλουν να λειτουργούν με ισοδύναμους κανόνες σε ζητήματα φορολόγησης, αδειοδότησης, ασφάλειας και εργασίας. Γιατί όταν «κλείνουμε το μάτι» με δήθεν ρυθμίσεις, ψευτοαπαγορεύσεις ή διαδικασίες χωρίς ελέγχους, δεν υπονομεύουμε απλώς τον ανταγωνισμό υπονομεύουμε την ίδια την αξιοπιστία της πολιτείας και την προστασία του καταναλωτή.

Ο κ. Χατζής αναφέρθηκε και στις πρόσφατες σημαντικές πρωτοβουλίες από την πολιτεία για το μέλλον του τουρισμού: ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο, η αναμενόμενη Λευκή Βίβλος, το ειδικό χωροταξικό, οι οργανισμοί διαχείρισης προορισμών.

«Από τα Γιάννενα θέλουμε να στείλουμε ένα καθαρό μήνυμα: ο κλάδος μας συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική οικονομία με υπευθυνότητα. Κάθε στρατηγικό εργαλείο πρέπει να συνδιαμορφώνεται ουσιαστικά με τους εκπροσώπους των επαγγελματιών του κλάδου, μόνο έτσι θα ληφθούν σοβαρά υπόψιν οι πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Γιατί οι λύσεις στα προβλήματα του κλάδου πρέπει να δίδονται από την βάση προς την κορυφή» ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΞ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ιωαννίνων Σπύρος Σουρέλης υπογράμμισε ότι η Ήπειρος δεν έχει ακόμη την τουριστική υπεραξία που της αρμόζει. Όπως επεσήμανε, η περιοχή μπορεί να καταγράφει διαρκή άνοδο, όμως εξακολουθεί να υστερεί σε κρίσιμες υποδομές και σε στρατηγικό σχεδιασμό που θα της επιτρέψει να διεκδικήσει θέση ανάμεσα στους ώριμους προορισμούς της χώρας.

Όπως είπε η Περιφέρεια συγκεντρώνει μόλις το 2% των ξενοδοχειακών κλινών της χώρας, με τα τουριστικά έσοδα να μην ακολουθούν τον ρυθμό αύξησης των αφίξεων.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Ήπειρος έχει ξεκάθαρη δυναμική, υψηλό δείκτη ικανοποίησης πελατών και εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής, γεγονότα που την καθιστούν ανερχόμενο προορισμό. Ωστόσο παραμένει ένας οικονομικά «φθηνός» προορισμός και δεν έχει ακόμη καταφέρει να αποδώσει την υπεραξία που δικαιούνται οι τοπικές επιχειρήσεις φιλοξενίας. Την ίδια στιγμή, πέντε περιφέρειες της χώρας απορροφούν πάνω από το 90% των τουριστικών εσόδων, αφήνοντας τις υπόλοιπες οκτώ -συμπεριλαμβανομένης της Ηπείρου- σε ρόλο περιορισμένης συμμετοχής στην εθνική τουριστική εξίσωση, εξήγησε.

Σύμφωνα με τον κ. Σουρέλη, τα εμπόδια παραμένουν σημαντικά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η έλλειψη χώρων στάθμευσης σε κομβικά σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, απουσία αξιόπιστων συγκοινωνιών που θα συνδέουν τους επιμέρους προορισμούς, ανεπαρκή δίκτυα υποστήριξης επισκεπτών, προβληματικά επαρχιακά οδικά δίκτυα και υπερφορολόγηση που πλήττει ιδιαίτερα τις μικρές μονάδες φιλοξενίας. Όλα αυτά συντελούν στη διατήρηση μιας έντονης εποχικότητας που περιορίζει τη συνολική αναπτυξιακή δυναμική.

Παρά τα εμπόδια, η περιφέρεια διαθέτει σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες, υψηλής ποιότητας τοπικά προϊόντα και γαστρονομία με δυνατότητα να αποτελέσει σήμα κατατεθέν του προορισμού. Αυτό που απαιτείται, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος, είναι συντονισμένη συνεργασία όλων των φορέων, επαγγελματισμός στη διαχείριση προορισμού, ενιαίο σχέδιο προβολής και μετρήσιμοι στόχοι που θα αποτυπώνουν την πρόοδο χρόνο με τον χρόνο.

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, μιλώντας σε πάνελ, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός για την τουριστική ανάπτυξη λειτουργεί σε τρία επίπεδα — εθνικό, περιφερειακό και τοπικό — και πως η συνεργασία ανάμεσα στους τρεις αυτούς πυλώνες είναι απαραίτητη για ουσιαστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

«Ο τουρισμός δεν μπορεί να σχεδιάζεται αποσπασματικά. Απαιτείται συντονισμός και κοινή στόχευση, ώστε οι πολιτικές και οι δράσεις να λειτουργούν συμπληρωματικά», σημείωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός για τα Ιωάννινα πρέπει να στοχεύει σε τουρισμό υψηλής ποιότητας, αλλά και στη διάρκεια «Η επιτυχία δεν πρέπει να είναι εφήμερη. Θέλουμε μια σταθερή, βιώσιμη πορεία, που θα διατηρεί και θα ενισχύει τη θέση των Ιωαννίνων στον τουριστικό χάρτη», υπογράμμισε.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στους διακριτούς, αλλά αλληλοσυμπληρούμενους ρόλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των επαγγελματιών του κλάδου.

Πηγή: ΑΠΕ