Στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο σημείο όπου συναντώνται η Λεωφόρος Δεκελείας με τις οδούς Εθνικής Αντιστάσεως, Βρυούλων, Προύσης και Φαναρίου, λειτουργεί πλέον η πιο «έξυπνη» και σύγχρονη διασταύρωση της Ελλάδας. Η νέα αυτή υποδομή έχει σχεδιαστεί, ώστε να προειδοποιεί τους οδηγούς και να προστατεύει τους πεζούς, εισάγοντας νέα στάνταρντ στην οδική ασφάλεια.

Οι διαβάσεις είναι φωτιζόμενες με λευκά και κόκκινα LED, που οριοθετούν τόσο τη ζώνη διέλευσης των πεζών όσο και το σημείο όπου μπορούν να σταματούν τα οχήματα, προσφέροντας επιπλέον ορατότητα και ενημέρωση, για το πότε επιτρέπεται η διέλευση.

Παράλληλα, η διασταύρωση διαθέτει «έξυπνους» φωτεινούς σηματοδότες, οι οποίοι δείχνουν σε οδηγούς και πεζούς τον χρόνο που απομένει, μέχρι την αλλαγή του σήματος. Το σύστημα συμπληρώνεται από μετεωρολογικό σταθμό και αισθητήρες που συλλέγουν και αναλύουν κυκλοφοριακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Το έργο υλοποιήθηκε από τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος, που φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο για την ασφάλεια και τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Παρόμοιες φωτιζόμενες διαβάσεις έχουν τοποθετηθεί και σε άλλους δήμους, όπως στη Βασιλέως Κωνσταντίνου απέναντι από το Καλλιμάρμαρο. Εκεί, υπάρχει επιπλέον και ηχητική σήμανση για άτομα με προβλήματα όρασης, στοιχείο που προς το παρόν δεν διαθέτει η «έξυπνη» διάβαση στη Νέα Φιλαδέλφεια.