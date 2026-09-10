Μετά το σοκ που προκάλεσε στο πανελλήνιο ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, έρχεται στο φως το χρονικό των γεγονότων που οδήγησαν τον 54χρονο καλλιτέχνη στο μοιραίο, ενώ την ίδια στιγμή πληθαίνουν τα ερωτήματα για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, μέχρι ο δημοφιλής τραγουδιστής να μεταφερθεί από το ιατρείο του Κολωνακίου στο Νοσοκομείο «Ελπίς», όπου και διαπιστώθηκε τυπικά ο θάνατός του.

Το χρονικό του τραγικού συμβάντος στο ιατρείο – κλινική στο Κολωνάκι

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, επισκέφθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, την ιδιωτική κλινική Stem Cell Clinic στο Κολωνάκι στην οδό Καρνεάδου 11, καθώς είχε προγραμματισμένο ραντεβού. Το εν λόγω ιατρείο εξειδικεύεται σε θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής με τη χρήση βλαστοκυττάρων. Ο 54χρονος τραγουδιστής, είχε προγραμματίσει να κάνει θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Η θεραπεία αυτή απαιτεί την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα, όπως και έγινε, αλλά μετά την τοποθέτησή του ο δημοφιλής καλλιτέχνης αισθάνθηκε έναν έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή, εντός του ιδιωτικού ιατρείου, οπότε αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο.

Στην κλινική αρχικά έσπευσε μηχανή του ΕΚΑΒ με διασώστη, ο οποίος έκανε ΚΑΡΠΑ στον τραγουδιστή και στη συνέχεια έφτασε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελπίς», το οποίο εφημέρευε, όπου οι γιατροί έδωσαν υπεράνθρωπη μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Πιο συγκεκριμένα, επί μία ώρα προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν, δίχως όμως να τα καταφέρουν με αποτέλεσμα, να καταλήξει στις 17:40 το απόγευμα της Τετάρτης. Η επίσημη ανακοίνωση του Νοσοκομείου «Ελπίς» «Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσκομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40. Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος». Αυτοψία του ΙΣΑ και του ελληνικού FBI στην ιδιωτική κλινική Stem Cell Clinic Μετά από την μοιραία κατάληξη του Γιώργου Μαζωνάκη, στο επίκεντρο των ερευνών των αστυνομικών Αρχών βρίσκεται το ιδιωτικό ιατρείο Stem Cell Clinic, το οποίο επισκέφθηκαν σήμερα (10/9), στις 9 το πρωί αστυνομικοί του ελληνικού FBI με την παρουσία Εισαγγελέα και αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο τον 54χρονο τραγουδιστή και να καταλογιστούν τυχόν ποινικές ευθύνες, σε όποιους κριθούν υπεύθυνοι. Βασικός στόχος των ερευνών είναι να διασταυρωθούν τα όσα ισχυρίσθηκαν ο γιατρός – ιδιοκτήτης της κλινικής Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του Ιωάννα Γάκα στα γραφεία της Ασφάλειας στην Κυψέλη, όπου προσήχθησαν χθες το βράδυ για να δώσουν κατάθεση και ακολούθως αφέθηκαν ελεύθεροι. Παρόντες κατά τη διάρκεια της σημερινής έρευνας, ήταν ο ιδιοκτήτης της κλινικής Ηλίας Θεοδωρόπουλος, στον οποίο ανήκει το ιατρείο, αλλά και η σύζυγός του Ιωάννα Γάκα, η οποία είναι γυναικολόγος. Τι αναφέρει η ιστοσελίδα της Stem Cell Clinic, στην ενότητα «Θεραπείες» Όλα όσα γίνονταν στο συγκεκριμένο ιατρείο, δηλαδή οι θεραπείες που πραγματοποιούνταν στους επισκέπτες-ασθενείς δεν ήταν κρυφά. Με μια απλή αναζήτηση της διεύθυνσής του στο διαδίκτυο, ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος/νη θα μπορούσε να βρει τα πάντα για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αλλά και για την θεραπεία CD34+, που ακολουθήθηκε στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη. Συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της Stem Cell Clinic, στην ενότητα «Θεραπείες», αναφέρονται τα ακόλουθα για την συγκεκριμένη θεραπεία: «Θεραπεία με βλαστοκύτταρα CD34+: Αξιοποιώντας τη δύναμη της αναγέννησης Στην Κλινική Βλαστοκυττάρων, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της ιατρικής καινοτομίας με την προηγμένη θεραπεία με βλαστοκύτταρα CD34+. Αυτή η θεραπεία αξιοποιεί την αξιοσημείωτη ικανότητα των βλαστοκυττάρων CD34+ να αναγεννούν και να επιδιορθώνουν διάφορους ιστούς, προσφέροντας νέα ελπίδα στη θεραπεία μιας σειράς παθήσεων. Τι είναι η θεραπεία με βλαστοκύτταρα CD34+; Τα βλαστοκύτταρα CD34+ είναι ένας μοναδικός τύπος αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων που βρίσκονται κυρίως στον μυελό των οστών, ενώ υπάρχουν επίσης στο περιφερικό αίμα και στο αίμα του ομφάλιου λώρου. Αυτά τα κύτταρα αναγνωρίζονται από την πρωτεΐνη CD34 στην επιφάνειά τους, έναν βασικό δείκτη που βοηθά στην απομόνωσή τους για θεραπευτική χρήση. Αυτά τα βλαστοκύτταρα είναι πολυδύναμα, με την εξαιρετική ικανότητα να διαφοροποιούνται σε διάφορους τύπους κυττάρων. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα ερυθρά και τα λευκά αιμοσφαίρια, απαραίτητα για τη μεταφορά οξυγόνου και την ανοσολογική απόκριση, τα αιμοπετάλια για την πήξη του αίματος, τα ενδοθηλιακά κύτταρα για την αγγειακή υγεία και τα μυελοειδή κύτταρα που είναι κρίσιμα για την ανοσολογική άμυνα. Αυτή η ευελιξία τα καθιστά ανεκτίμητα στη θεραπεία ενός ευρέος φάσματος ιατρικών παθήσεων». Τι υποστηρίζουν οι αιματολόγοι

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν αιματολόγοι για την συγκεκριμένη θεραπεία, πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία που γίνεται για πολύ συγκεκριμένες παθήσεις. Συνήθως αφαιρείται το πλάσμα αίματος του ασθενούς καθώς έχει κάποια βλαπτική ουσία μέσα στο αίμα του. Η πλασμαφαίρεση δεν γίνεται ούτε για την καταπολέμηση του γήρατος, ούτε για λόγους ομορφιάς. Δεν είναι απλή διαδικασία, αλλά διαρκεί πολλές ώρες. Στον ασθενή τοποθετείται κεντρικός καθετήρας. Πρόκειται για μία επέμβαση που δεν πραγματοποιείται αν αυτό δεν είναι απολύτως απαραίτητο.

Οι παρεμβάσεις Γεωργιάδη και Πατούλη

Εν τω μεταξύ με καίριες δημόσιες παρεμβάσεις τους, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης «αδειάζουν» την κλινική στην οποία κατέφυγε ο 54χρονος τραγουδιστής για να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη θεραπεία, σε αναρτήσεις που έκαναν αμέσως μετά την γνωστοποίηση της τραγικής είδησης, στο Facebook και το «Χ» αντίστοιχα.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης», έγραψε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης και στη συνέχεια τόνισε πως «στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, αναφέρει:

«Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησα από τον Πρόεδρο του @isathens να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση καλώ τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους χιλιάδες φίλους του».

Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησα από τον Πρόεδρο του @isathens να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση καλώ τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους χιλιάδες φίλους του. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 9, 2026

Αντίστοιχα, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης αναφέρει στη δική του ανάρτηση:

«Ο αιφνίδιος και τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη γεννά εύλογα ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα. Δεν θα κάνουμε ούτε τους ιατροδικαστές, ούτε τους δικαστές. Τα αίτια του θανάτου και οποιαδήποτε ενδεχόμενη ευθύνη θα προκύψουν από τις αρμόδιες διαδικασίες. Ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, έχουμε συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη: να διασφαλίζουμε ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμο και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο και με όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των ασθενών.

Για τον λόγο αυτό, χωρίς καμία καθυστέρηση, έδωσα εντολή και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του ΙΣΑ στον χώρο όπου συνέβη το περιστατικό. Παράλληλα, ελέγχουμε τον φάκελο του ιατρείου, την άδεια λειτουργίας, το αντικείμενο και τις προβλεπόμενες δραστηριότητές του, καθώς και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς να προδικάζουμε το αποτέλεσμα. Αλλά και χωρίς εκπτώσεις.

Για τον ΙΣΑ, η ασφάλεια του ασθενή είναι αδιαπραγμάτευτη. Σε μια εποχή όπου στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πολλές και συχνά ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για «θεραπείες» και ιατρικές πράξεις, οφείλουμε όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η ιατρική πράξη απαιτεί επιστημονική επάρκεια, νόμιμες προϋποθέσεις και πάνω απ’ όλα σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους ανθρώπους του Γιώργου Μαζωνάκη. Τον λόγο τώρα έχουν τα πραγματικά στοιχεία και οι αρμόδιες αρχές».

Τα κρίσιμα ερωτήματα

Με βάση, όλα τα παραπάνω δεδομένα, προκύπτουν ιδιαίτερα σημαντικά, αλλά και κρίσιμα ερωτήματα, για όσα συνέβησαν από τη στιγμή που επισκέφθηκε ο εκλιπών -πλέον – καλλιτέχνης το ιατρείο του Κολωνακίου, μέχρι την εκδημία του στο Νοσοκομείο «Ελπίς».

1. Τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης πέρασε την πόρτα του ιατρείου στο Κολωνάκι μέχρι να υποστεί την ανακοπή.

2. Ποια ήταν η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη θεραπεία στον τραγουδιστή, και ποια ήταν η κατάσταση στην οποία βρισκόταν, πριν αυτή ξεκινήσει.

3. Εφόσον ισχύει αυτό που υποστήριξε ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη Ανδρέα Θεοδωρόπουλου, Νίκος Αγαπηνός, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, ότι «ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του είναι προσωπικοί μου φίλοι. Ο τραγουδιστής ήταν ασθενής της συζύγου του. Καταθέτουν και θα πρέπει να γίνει ιατροδικαστική. Νομίζω ότι είναι συγκυριακό γεγονός που μένει να αποδειχθεί. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικηγορικό μου γραφείο. Μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο με δηλωμένα τα μηχανήματα», ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για να δηλωθούν τα μηχανήματα που κάνουν τις ιατρικές πράξεις, οι οποίες σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη δεν έπρεπε να γίνουν.

4. Αν έπρεπε να πεθάνει ένας νέος άνθρωπος, ανεξαρτήτως της δημοφιλίας του συγκεκριμένου ατόμου, για να ελέγξει ο Υπουργός Υγείας αν υπάρχουν ιατρεία που κάνουν θεραπείες που δεν θα έπρεπε να κάνουν αλλά και να ελέγξει ποιοι παίρνουν άδειες και για ποιες πράξεις από τους Ιατρικούς Συλλόγους.

5. Τέλος, αν υπάρχουν και άλλα ιατρεία που δηλώνουν «κλινικές» και πράττουν ανάλογα. Επίσης αν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που κάποιος Ιατρικός Σύλλογος έχει δώσει άδεια λειτουργίας τους πέρα από τα όρια.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής

Ανακοίνωση, με αφορμή το τραγικό συμβάν, εξέδωσε και η «Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής», αναφέροντας τα ακόλουθα:

«Με αφορμή το εξαιρετικά λυπηρό γεγονός του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, και ανεξάρτητα από τα ακριβή αίτια και από το αν αυτά σχετίζονται ή όχι με οποιαδήποτε θεραπευτική πράξη, επανέρχεται ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα:

Η εφαρμογή και προβολή θεραπευτικών προσεγγίσεων χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση για τη συγκεκριμένη ένδειξη.

Η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί επί του θέματος, τόσο με την ημερίδα «Αλήθειες και Μύθοι για τις Κυτταρικές Θεραπείες», που πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου 2026 με στόχο την έγκυρη ενημέρωση του κοινού, όσο και με επίσημες έγγραφες παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες αρχές σχετικά με ανάλογες πρακτικές.

Είναι ιδιαίτερα λυπηρό να διαπιστώνουμε ότι εξακολουθούν να προβάλλονται στο κοινό παρεμβάσεις με όρους όπως «αναγεννητικές» ή «αντιγηραντικές», χωρίς πάντα να είναι σαφές αν είναι αδειοδοτημένες, ποια είναι η επιστημονική τεκμηρίωση, η εγκεκριμένη ένδειξη και τα δεδομένα ασφάλειας.

Η προστασία και η ενημέρωση των ασθενών και του κοινού απαιτεί υπευθυνότητα, διαφάνεια και τεκμηριωμένη Ιατρική».