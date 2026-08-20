Στα επίπεδα των 800 έως 1.500 ευρώ καθαρά κυμαίνονται οι μηνιαίες αποδοχές για τους νέους γιατρούς και τους εργαζομένους στο Πανεπιστημιακό και Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ). Το χαμηλό αυτό εισόδημα, όπως αναφέρει, συνοδεύεται από εξαντλητικούς ρυθμούς εργασίας, καθώς η υποστελέχωση των νοσοκομείων επιδεινώνεται σταθερά μετά την περίοδο της πανδημίας.

Σε παρέμβασή της, ενόψει των εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η ΠΟΕΔΗΝ κάνει λόγο για ένα σύστημα που απομακρύνει τους επαγγελματίες υγείας.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, το κύμα οικειοθελών αποχωρήσεων είναι μαζικό, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται έντονη αδιαφορία από νέους επιστήμονες να ενταχθούν στο δυναμικό του ΕΣΥ.

Ραγδαία μείωση του προσωπικού μετά την πανδημία

Η εικόνα του εργατικού δυναμικού στα νοσοκομεία παρουσιάζει συνεχή υποχώρηση τα τελευταία χρόνια:

Ιούλιος 2019: 60.000 μόνιμοι και 15.000 εκτάκτοι εργαζόμενοι (Σύνολο: 75.000).

Οκτώβριος 2021 (κορύφωση πανδημίας): 60.718 μόνιμοι και 33.316 εκτάκτοι εργαζόμενοι (Σύνολο: 94.034).

Αύγουστος 2025: 56.100 μόνιμοι και 31.200 εκτάκτοι εργαζόμενοι (Σύνολο: 87.300).

Τρέχουσα εκτίμηση: 56.500 μόνιμοι και 30.900 εκτάκτοι εργαζόμενοι (Σύνολο: 87.400).

Η καταγεγραμμένη συρρίκνωση των εργαζομένων μετά την πανδημική κρίση αποδίδεται στις δυσμενείς συνθήκες, τα υπερβολικά ωράρια και τη συστηματική παραβίαση των θεσμοθετημένων δικαιωμάτων ξεκούρασης.

Μισθοί που δεν καλύπτουν το κόστος διαβίωσης

Πέραν της υπερκόπωσης, οι αμοιβές κρίνονται ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής. Οι εισαγωγικοί μισθοί δυσκολεύουν ακόμα και την κάλυψη βασικών αναγκών, όπως το ενοίκιο.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των νοσηλευτών: με πλήρες κυκλικό ωράριο —το οποίο περιλαμβάνει μηνιαίως 7 νυχτερινές βάρδιες, 7 απογευματινές, 7 πρωινές και εργασία σε 3 αργίες— η επιπλέον αμοιβή δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ.

Έκκληση για ουσιαστικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Η διοίκηση της ΠΟΕΔΗΝ θεωρεί τη βήμα της ΔΕΘ ως την τελευταία ευκαιρία για τη λήψη αποφάσεων που θα ανατρέψουν την απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας και θα αποκαταστήσουν τις συνθήκες αξιοπρέπειας για το προσωπικό.