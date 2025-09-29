Η Πρόεδρος Εφετών Λάρισας αποφάσισε την παραπομπή σε δίκη της υπόθεσης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, αποδεχόμενη την εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή 36 κατηγορουμένων, χωρίς να προχωρήσει σε συμπληρωματική ανακριτική διαδικασία όπως απαίτησαν με αντιρρητικά τους υπομνήματα άνω των 80 συγγενών θυμάτων.

Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, της ΡΑΣ και του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Από τους 36, οι 33 αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακούργημα, που επισύρουν ποινή έως και ισόβια κάθειρξη. Δεν υπάρχει στις κατηγορίες η ανθρωποκτονία από αμέλεια με ενδεχόμενο δόλο, όπως απαιτούν συγγενείς θυμάτων.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, απομένουν ορισμένα διαδικαστικά ζητήματα, όπως η σύνταξη του κλητηρίου θεσπίσματος, η μετάφρασή του στα ιταλικά για τους κατηγορούμενους της Hellenic Train και ο καθορισμός της ημερομηνίας της δίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα.